Lo encontró un policía y está en la comisaría 9 de Ciudad Evita. Estaba sano y caminando en la calle, en Ciudad Evita

. Nos contaron que estaba perdido y desorientado. Estamos esperando el llamado del juez para ir a buscarlo. Todavía no pudimos hablar con él. Nos acabamos de enterar”, aseguraron sus hermanos Juan Pablo y Manuel ante la prensa.

Si bien todavía son muchos los interrogantes por responder, sus hermanos subrayaron: “Apareció sano y salvo, no podemos pedir nada más”.

El último contacto del menor con su familia había sido este lunes a la tarde, cuando su madre intentó acordar con él un punto para irlo a buscar luego de que el joven decidiera ausentarse del colegio.

“Se fue de acá al mediodía, se rateó, y se fue con un amigo y otros chicos que no son de su colegio a jugar a una plaza. Me enteré que estaba ausente por una notificación de la escuela y cerca de las 3 de la tarde hablé con la madre de otro chico que tampoco fue a clase y que tampoco sabía nada”, relató esta mañana Roxana, su mamá, después de una larga noche de búsqueda.

“Le dije que lo buscábamos en auto con el padre por la esquina de Emilio Castro y Larrazábal. Habremos tardado 20 minutos pero cuando llegamos ya no estaba”.

Alrededor de las 17:00, la madre pudo comunicarse con el joven, quien le dijo que se había ido a jugar a la pelota con un amigo. Esa fue la última vez que pudieron comunicarse con él.

Su mochila fue hallada en Alberdi y Larrazábal y se registró un video donde se ve cómo él descartaba su celular en un cesto de basura. Inmediatamente comenzó una desesperada búsqueda.

«Si él me está mirando, le pedimos que queremos saber dónde está, que no estamos enojados. Estamos todos muy preocupados. No sé qué le puede haber pasado porque no tiene mucho sentido todo esto”, había dicho Roxana.