A mediados de julio, Martín Castro, un neuquino de 46 años de edad, inició un viaje cuasi épico: decidió partir caminando con sus cinco perros, desde la ciudad de Neuquén con destino a la ciudad de Corrientes que está situada a unos dos mil kilómetros de distancia. El hombre argumentó que se quedó sin trabajo, y que «está cansado del frío». Además contó su familia son «estos animales que recogí de la calle y no los puedo abandonar».

La situación tiene connotaciones pampeanas, porque, en su derrotero, parte caminando y otro tanto «a dedo», cruzó La Pampa. Las últimas noticias señalan que llegó a su destino, la ciudad capital correntina, donde lo esperaba un amigo quien le dará apoyo para iniciar una nueva vida con sus mascotas.

Martín fue revelando a medios de las localidades, que fueron mojonando su increíble periplo, sus inquietudes y motivaciones para tomar esa drástica decisión. En sus charlas confirmó que partió caminando de la ciudad de Neuquén a mediados de julio. También, el grupo fue transportado por transportes y camionetas.

En su paso por la ciudad de Villa María, el neuquino le dijo al diario Puntal, que a mediados de julio hubo un «click» que lo convenció que debía dar un golpe de timón a su vida. «Trabajé cinco años en el cuidado de un predio. El terreno se vendió a un grupo hotelero del exterior y me quedé sin trabajo», señaló.

Fue entonces que tomó la decisión de irse de Neuquén y emprender viaje hacia el norte, con el objetivo de llegar a Corrientes o Misiones, lugares que conoce. Y aseguró que en ese giro existencial siempre estuvieron incluidas sus cinco mascotas. Relató que primero adoptó un macho y una hembra cuando eran cachorros, y después tuvieron tres crías que también incorporó a su familia.

«Estuve 32 años viviendo en el sur. No quiero más el frío, tengo siete quebraduras y el frío me mata, quiero una vida nueva, pero junto a mis hijos que son estos perros. No me daba para dejar a los cinco amores que me dio la vida allá, iban a morirse de tristeza», expresó.

El raid.

La hoja de ruta se inició en Neuquén, ingresó a La Pampa por 25 de Mayo, pasó por Santa Rosa, y de ahí llegó a Río Cuarto. El viaje tuvo otra etapa en Villa María. Luego cruzó Santa Fe y de ahí ingresó a la zona sur de Corrientes, recaló en Mercedes y de ahí logró llegar a su meta: la ciudad capital de Corrientes.

El caminante trazó parte de su mapa viajero, y contó cómo cruzó La Pampa circulando por la ruta provincial 20 y la nacional 35. «Salí el domingo 18 de julio de Neuquén. Me fui caminando hasta Centenario, y después seguí otro tramo largo hasta Catriel. Un transportista me llevó hasta el río Colorado, que queda en el límite de Río Negro y La Pampa. Desde ahí, otro camionero me llevó a Santa Rosa, donde me levantó otro hombre que me transportó hasta Río Cuarto».

Martín Castro se sintió conmovido por el apoyo de mucha gente que se solidarizó con él y sus canes. «Estoy muy agradecido por eso. En este tiempo creo que recibí toda la ayuda que nunca recibí en los 46 años que tengo. Agradezco el apoyo de camioneros, vecinas y vecinos. Como Sergio, el camionero que me transportó desde Las Perdices hasta Villa María. O la solidaridad de Gisela, o la de Andrea que me prestó una carpa para que no pase frío al lado del río», puntualizó.

El caminante también destacó al digital correntino Tu Mercedes la «mano» que le dio Víctor un vecino del Barrio 106 viviendas de Mercedes. «Me encontró y se solidarizó, aportando una manta, y comida para los animales. O el gesto de un veterinario local que atendió a uno de los perros que estaba enfermo», agregó.

Martín y sus cinco hijos perrunos ya están en Corrientes en la casa de su amigo. Mientras la Fundación Grupo Patitas está asistiendo a los animales, ya busca trabajo. Y tiró currículo: «Soy pintor de obra, letrista, dibujante, he trabajado en el campo. También puedo limpiar terrenos, Viví mucho tiempo en El Bolsón, donde trabajé con maderas y hierros. Además hablo portugués e inglés fluido, hasta puedo traducir. Solo quiero trabajar y ganarme mi dinero», concluyó el caminante neuquino que pasó silenciosamente por La Pampa.

