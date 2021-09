En la provincia de La Pampa más del 12 % de las personas incluidas en el padrón electoral es mayor de 70 años. Se trata de un sector que no está obligado a votar.

Según establece el Código Electoral Nacional, a partir de esa edad no es obligatorio participar de los comicios, aunque están habilitados para sufragar: sin embargo no suelen hacerlo. Por esa razón, esta franja de la sociedad no es de las más apuntadas a la hora de formular propuestas de campaña.

Según datos a los que accedió NA, un total de 4.022.643 personas mayores de 70 años están en condiciones de sufragar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): son el 11,71% del padrón electoral que puede votar precandidatos a senadores y diputados nacionales. Es decir, casi cinco veces más que los adolescentes de 16 y 17 años incorporados para esta elección. En el caso de La Pampa, hay 37.483 personas mayores de 70 años. La cifra representa el 12,75% del padrón electoral.

El mayor número de adultos mayores incluidos en el padrón electoral nacional se encuentra en la Provincia de Buenos Aires: suman 1.478.678. Ese número representa el 11,6% del total de ciudadanos habilitados para votar en el principal distrito electoral (12.704.518). Sin embargo, en lo que respecta al peso específico, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking, ya que sus 487.645 mayores son el 19,1% del total de electores.

En tanto, Córdoba registra 384.287 adultos mayores (12,87%); Santa Fe, 353.751 (12,77%); Mendoza, 173.650 (12,06%); Tucumán, 135.884 (10,72%); Entre Ríos, 133.037 (11,95%); Salta, 93.948 (8,93%); Corrientes, 91.679 (10,25%); Chaco, 87.704 (9,09%); Santiago del Estero, 78.332 (10,06%); y Misiones, 72.055 (7,59%).

San Juan, 63.748 (10,99%); Río Negro, 55.263 (9,85%); Jujuy, 47.635 (8,30%); Formosa, 44.038 (9,40%); Chubut, 42.605 (9,50%); San Luis, 40.753 (10,35%); Neuquén, 40.752 (7,74%); La Pampa, 37.483 (12,75%); Catamarca, 31.402 (9,58%); La Rioja, 26.169 (8,88%); Santa Cruz, 15.781 (6,15%); y Tierra del Fuego, 6.364 (4,49%).

Fuente: Diario La Arena