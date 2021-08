Lucía Girard, María Belén Jamad, Mauro Carballo y Sergio Geringer compitieron el domingo en el Córdoba NPC Muscleshow. Y lo hicieron con muy buenos resultados individuales, sobre todas las cosas, en un torneo que si bien tuvo poca masividad de atletas, sirvió para saber el nivel personal de cada uno de los representantes de Nivel Uno.

Sin embargo, el dato fue el retiro de la actividad de Sergio Geringer, quien volvió a lucir en un gran nivel y a ganar su categoría, veteranos de más de 50 años. «A los 56 años fue mi último torneo. No tiene sentido ya, a mi edad, seguir intentándolo. Hay pocos atletas. Si bien gané, no existe buen nivel en la categoría, y además mi familia me lo está pidiendo», le contó Sergio a El Araucanito.

Geringer contó que, en 24 años de competencia, fue una de las pocas veces que el atleta se sintió muy cómodo porque hubo alimento, hidratación y un estricto control para competir en época de pandemia. «Fue un muy buen torneo desde lo organizativo. Hubo servicio de comida para los atletas, frutas, agua, budines… y el protocolo se cumplió al pie de la letra».

De todos modos, fue crítico con el presente del culturismo propiamente dicho. «Parece que está desapareciendo de a poco el deporte. Ahora queda el fitness, hombres y mujeres. En Córdoba competimos unos cien atletas, solo el veinte por ciento fisicoculturistas».

«En mi categoría hubo tres personas, no hubo gran nivel. Fui primero, decidí retirarme y no competir más. No tiene sentido» confesó el pampeano que superó a los cordobeses Fabián Icikson y Mario Caon.

El resto de los competidores también se lució. Mauro Carballo hizo un muy buen papel tras obtener segundo, tercero y cuarto puestos, en las diferentes categorías en las que compitió a sus 42 años.

Fue segundo en Master +40 donde se impuso Pablo Aravena (Neuquén), tercero en Classic Physique True Novice que terminó con victoria de Marcos Servant (San Juan), cuarto en True Novice donde ganó Pedro Albornoz (Tucumán) y también en Novice donde se repitió el ganador.

Belén Jamad, en tanto, ganó su categoría y fue segunda en la división open en una decisión muy cuestionada, sobre todo porque la pampeana había lucido en excelente forma.

Jamad ganó en Bikini Master +35 por delante de Stella Maris Porto (Córdoba) y Marcela Svane (Buenos Aires).

Lucía Girard, en su debut en la disciplina, fue segunda, tercera y cuarta. Fue su primera experiencia en este nivel y seguramente le servirá para eventos futuros, después de mostrar muy buena simetría corporal, con un amplio campo aun para desarrollar.

El torneo NPC Muscleshow se realizó en el Hotel Holiday, en el Cerro las Rosas, al norte de Córdoba.

Fuente: El Diario