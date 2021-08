La natación entrenará en la pileta del club All Boys el sábado, desde las 15:30 a las 19, con ambas ramas.

El vóley masculino, por su parte, concentrará en Racing de Eduardo Castex con las preselecciones de Araucanía (sub 19) y EPADE (sub 17) el sábado en doble turno: 9 a 12 y 14 a 17:30. El femenino, en tanto, lo hará el domingo de 9 a 12:30 y de 15 a 18 en el polideportivo Butaló de Santa Rosa.

El básquet femenino, en tanto, entrenará el domingo en el gimnasio de All Boys desde las 10 a las 17 con el plantel U19 (Araucanía). El masculino –tanto EPADE como Araucanía- lo hará el mismo día en Estudiantes (Araucanía) y Sportivo Independiente de General Pico (EPADE), de 10 a 12 y de 15 a 17.

El fútbol femenino -categorías sub 15 y sub 17- realizará una jornada de visualización el sábado en la cancha de All Boys de Santa Rosa entre las 15 y las 17, ocasión en la que se llevará a cabo una clínica del club local con la presencia de representantes de River.

Además, el lunes, los cuerpos técnicos de ambas ramas harán otra en la cancha de All Boys de Trenel: el femenino (sub 15 y sub 17) de 11 a 13; el masculino (sub 17) de 14 a 17.

También el handball concentrará, tanto en varones como en mujeres, con la mira puesta en la Araucanía. Será el sábado, en el polideportivo Butaló, de 15 a 18.

Por último, el ciclismo -EPADE y Araucanía- llevará a cabo una nueva concentración en General Acha desde el sábado a las 9:30.