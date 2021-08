«La Pampa es una provincia que está administrada de un modo singular, porque hace muchos años que tiene un proyecto estratégico de desarrollo y pasan los años, los gobernadores, pero el proyecto nunca cede», señaló el presidente Alberto Fernández durante su visita a La Pampa.

«Desde los días del querido Rubén Marín hasta hoy han tenido un proyecto con importancia del Estado y cada uno fue aportando para hacer mejor a la provincia. Es admirable, ustedes viven en una Argentina privilegiada, con una clase política que tiene muy en claro que el Estado está para igualar lo que los mercados desigualan y que no tienen vergüenza en decirlo. Es espléndido que así sea», remarcó.

Advirtió que la disputa electoral que viene es clave: «nosotros no tenemos dobleces, ahora de repente parece que nadie se cruzó con el expresidente (Mauricio Macri), no lo nombran, no lo acompañan, pero que no se hagan los distraídos, porque todos acompañaron sus políticas y votaron sus leyes. Nosotros sabemos de dónde venimos, adónde queremos ir, estamos orgullosos de eso y capaces de revisar errores y corregirlos», diferenció el presidente. Y aclaró que «no somos empleados de los bancos ni de las corporaciones».

En la visita a la empresa APEX, Alberto aseveró que La Pampa «es una provincia donde el Estado siempre está presente, veníamos hablando con el gobernador de la idea de ampliar la planta para que produzca más, pero también otros elementos que son necesarios para evitar importaciones», dijo.

El presidente insistió en que «esta es la Argentina que más queremos y necesitamos: con empresarios que inviertan y Estados presentes, con gente que trabaja y demandantes que produzcan petróleo o gas. Asociados la provincia y el Estado Nacional en la búsqueda de la felicidad de los argentinos», redondeó.

En el acto en Castelvecchio, Fernández dijo que es «una alegría estar en La Pampa».

En su discurso, durante ese acto en claro tono de campaña, refrescó el país con el que se encontró después de la salida de Mauricio Macri: endeudamiento, crisis profunda, desigualdad, altísima inflación. También refirió al desprecio del gobierno neoliberal por la educación pública.

«En la Argentina que soñamos, el Estado ayuda a los que producen, los que producen invierten y eso genera trabajo», añadió tomando como referencia a la fábrica APEX que visitó antes del acto.

Aludió al «descaro» de algunas críticas de la alianza neoliberal: «todos los días estoy lidiando, pareciera que nos toman el pelo», dijo al referir a la deuda generada por la gestión de la coalición macrista. Reiteró la fuga de dólares «y ahora vienen y nos explican qué tenemos que hacer», ironizó.

Alberto repasó las negociaciones con el FMI, garantizó que representa «a cada argentino y cada argentina». Recordó que en plena pandemia el Estado estuvo «presente» para acudiar en auxilio de trabajadores, empresarios y la producción en general para que no se paralizara totalmente la economía. «Hicimos lo que se jactaron en campaña de que iban a hacer y no hicieron: más de un millón de trabajadores dejaron de pagar impuesto a las Ganancias». En su enumeración de actos de gestión, recordó que los jubilados y jubiladas dejaron de pagar sus medicamentos.

«La pandemia no nos paralizó, simplemente nos obligó a andar más despacio, y nos obligó a atajar un montón de penales», señaló futboleramente apelando a la metáfora que ya hizo Cristina.

Lamentó que «no hubo uno de ellos» (opositores) «que me ayudara a conseguir una vacuna, o un respirador, o que me aportara una solución. Nosotros trabajamos y otros usan el Twitter y se rascan», ironizó.

