La Organización Mundial de la Salud (OMS) se posiciona en contra de la vacunación obligatoria por más que promueva la importancia de inmunizarse pese a que países como Francia, Canadá o Estados Unidos estén impulsando lo contrario. “Los inmunizantes son solo «una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos», afirman desde la OMS.

La Organización Mundial de la Salud apunta que mientras los países más pobres intentan hacerse de vacunas sin importar su procedencia para evitar los desbordes sanitarios, las naciones más ricas buscan llegar, desde la idea de obligatoriedad, a los habitantes que aún dudan acerca de los beneficios de inocularse contra el virus que tiene en vilo al mundo entero desde comienzos del año pasado.

Fadela Chaib, vocera de la OMS señaló que “los inmunizantes son solo una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos«. «Las vacunas solas no alcanzan en la lucha contra el coronavirus y deben combinarse con las medidas para frenar los contagios. Aún no es tiempo de abandonar los barbijos. Al menos mientras no surjan tratamientos y remedios eficaces contra las infecciones», precisó.

Luego de conocer un preocupante informe de la Universidad de Oxford acerca de la eficacia de la inoculación ante el avance de la variante Delta, Chaib insistió: “en general la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria». «De cualquier manera, me gustaría expresar con énfasis que debe explicarse a la población en general cómo funcionan las vacunas y lo importantes que son”, aclaró.

¿Qué sugiere el estudio de la Universidad de Oxford sobre la vacunación contra el covid?

Recientemente, un estudio de la Universidad de Oxford sugirió que estar completamente vacunado contra el coronavirus reduce el riesgo de infección, pero si una persona termina contrayendo el virus por la variante Delta, ésta puede afectar de modo similar al de las personas no vacunadas.

El informe, que comenzó a ser analizado por el resto de la comunidad científica tras ser revelado por el diario británico The Guardian, sugiere que los adultos completamente vacunados, con las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford o Pfizer/BioNTech, pueden alcanzar niveles de infección por coronavirus tan altos como aquellos que no fueron inoculados con ninguna dosis de cualquier vacuna de emergencia disponible.

De todos modos, se mantiene la evidencia acerca de la reducción de la mortalidad o de los casos graves en aquellas personas que tienen el esquema de vacunación completo. Pero el estudio alerta a la comunidad científica frente a la complejidad que ofrece la súper contagiosa variante Delta.

A este informe le siguió una convocatoria lanzada por la OMS para seleccionar 25 expertos que formen parte del Grupo de Asesoramiento Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos (SAGO, por sus siglas en inglés). Este equipo asesorará a la OMS sobre las consideraciones técnicas y científicas relativas a los orígenes de los patógenos emergentes y reemergentes de potencial epidémico y pandémico.

Fadela Chaib explicó que “esta oficina es fundamental para ayudar a la OMS, a los Estados miembros y a las instituciones asociadas a prepararse para futuras amenazas de propagación y para minimizar el riesgo de que un brote de la enfermedad se convierta en una pandemia». Fundamentalmente, el grupo de asesoramiento orientará a la cúpula de la OMS acerca de los próximos pasos para comprender que sucedió en el comienzo de la pandemia en la gigantesca ciudad de Wuhan.