Pasó desapercibido en los medios, pero los detalles de este romance comenzaron a salir a la luz en las últimas horas. Juana Viale y Roberto García Moritán, el marido de Pampita, estuvieron juntos y fueron parte de una fugaz e intensa historia de amor.

Fue la propia Juana Viale quien, en 2019, le confesó al programa Confrontados: «Salí con Roberto hace mucho tiempo. Es un buen tipo. Salimos poco tiempo, que sea feliz. Es buen tipo, no fue mi pareja ni nada. Sólo salimos un tiempo, no fue mi pareja formal».

Ahora bien, ¿cómo fue aquel romance del que poco se habló pero que ahora suena con fuerza en el mundo de la farándula? Juana Viale y Roberto García Moritán tuvieron una historia fugaz en 2018. Allí se pudo ver a ambos protagonistas juntos, en el reestreno de la obra teatral La sangre de los árboles.

Quienes supieron del romance entre «Juanita» y el actual marido de Pampita aseguraron que fue una historia breve pero intensa, según detalló el sitio web Paparazzi. No hay fotos de aquella jornada, aunque sí fue la propia Viale quien confirmó haber salido con Moritán.

Pampita confesó su fantasía con dos figuras de la selección argentina

De forma sorpresiva, Carolina «Pampita» Ardohain reveló una fantasía con dos jugadores importantes de la selección argentina. Al ser consultada por Gabriel Oliveri, sobre con quién pasaría «una noche de amor» entre Lionel Messi y Mauro Icardi, la conductora de Pampita Online dejó a todos sin palabras.

«¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás? Sincera, eh. Tenés que elegir entre los dos”, manifestó Oliveri, quien no se vio venir la respuesta de la capitana de este envío televisivo. «¿No se puede con los dos? Yo para que no se quede ninguno afuera. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Por eso”, sentenció Carolina Ardohain.

En tanto, Karina Iavícoli acotó datos sobre «La Pulga» y se sumó al cuestionario de su compañero eligiendo al capitán del seleccionado campeón de la Copa América: «Tengo buenas referencias de Lionel. Mis compañeros de espectáculos deben saber que él hace mucho tiempo estuvo con una argentina que habló muy bien de él. No la quiero nombrar a ella. En realidad lo elijo para estar bien cerca de alguien que es el mejor en lo que hace, de pura Cholula, ni siquiera le daría un beso, solo mirarlo y admirarlo”.