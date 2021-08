Una empleada de la Municipalidad de Santa Rosa sufrió una estafa similar a la que trascendió la semana pasada, cuando la perjudicada fue una docente: a esta trabajadora también le vaciaron su cuenta-sueldo y le pidieron un adelanto salarial.

La estafa es casi idéntica, aunque quedan por darse algunos pasos investigativos que permitan determinar si se puede rastrear el camino del dinero. Se produjo el mismo día en que se concretó la maniobra defraudatoria contra una docente, confirmó a El Diario la trabajadora perjudicada en esta ocasión.

En este caso, se trata de una mujer que prefirió no dar a conocer todavía su identidad completa pero se identificó como María de los Ángeles, quien el 5 de agosto se percató de que le habían vaciado la cuenta. Ese día pagó con su tarjeta de débito y le dijeron que no tenía saldo, pese a que había cobrado un par de días antes. Revisó entonces su homebanking y se encontró con una serie de compras electrónicas que jamás había realizado.

De ese modo le birlaron unos $40.000 y además pidieron un adelanto salarial por alrededor de $20.000, con lo que se consumó una apropiación de unos $60.000 en total. La mujer formalizó la denuncia en el Poder Judicial y presentó el reclamo ante el Banco de La Pampa, que todavía no dio una respuesta.

En el caso que se conoció la semana pasada, cuando a una docente le hicieron una operatoria similar para robarle unos $130.000, el accionar judicial permitió comprobar el mecanismo defraudatorio y el Banco de La Pampa y la Red Link se hicieron cargo de revisar las operaciones y acreditar a la docente el dinero sustraído, debido a que se comprobó que fue una falla en la seguridad de los datos de la tarjeta de crédito y ninguna responsabilidad de la clienta.

Hasta ese momento no se había conocido ningún caso de este tipo con una tarjeta de débito y en el Banco de La Pampa, aunque sí se se había se maniobras similares en otras entidades o en otros puntos del país.

La empleada municipal contó que «en el Banco hasta ahora me dijeron que todavía mi reclamo no fue leído. Lo hice el 6 de agosto. Estoy pagando mis cuentas con plata prestada. Es una amargura, espero que me den una respuesta», dijo a El Diario.

Lamentó que parece no haber medidas preventivas para evitar este tipo de estafas: «Yo soy muy cuidadosa y me pasó, no sabría que recomendar», completó.

