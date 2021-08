Luego de la difusión de fotos por las visitas a Olivos durante la cuarentena estricta, Elisa Carrió sumó la crítica del intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, por el festejo de su cumpleaños del año pasado. El evento en el que participaron 70 personas, fue realizado en diciembre de 2020, coincidió también con la vigencia del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado por la pandemia de Covid-19 .

Nanni reaccionó ante un cuestionamiento de Aníbal Fernández, quien a su vez buscó exponer a Carrió por los argumentos con los que defendió la realización de aquel encuentro en su casa.

«Profesora de Derecho Constitucional, un acto administrativo particular (¿Existe? ¿Fue verbal o escrito?) ¿Puede dispensar el cumplimiento del DNU? Intendente Diego Nanni, ¿Ud. autorizó por acto administrativo a la realización del cumpleaños de Carrió?”, indagó el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter.

Diego Nanni, intendente perteneciente al Frente de Todos, reaccionó al comentario y, en el mismo sentido, puso en duda la legalidad del encuentro. “No es procedente el argumento de la ´consulta´ al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas”, contestó el jefe comunal del municipio ubicado en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El intercambio se dio en la red social Twitter.

Ambos planteos surgen ante la explicación que había brindado Elisa Carrió el sábado 21 de agosto, asegurando que la realización de su cumpleaños número 64 se encuadraba dentro de las actividades permitidas por el DNU vigente en aquel momento, 26 de diciembre de 2020.

Asimismo, la referente de Juntos por el Cambio había afirmado que la intendencia estaba al tanto, puesto que había existido una comunicación formal.

El intendente Nanni, sin embargo, cuestionó ese argumento, ante los reparos de Aníbal Fernández. “Exaltación no estaba ´liberada´”, advirtió y agregó que “en ninguna foto (del festejo) se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca”.

Elisa Carrió había manifestado su enojo por las críticas recibidas ante la difusión por parte del oficialismo del archivo de aquel encuentro. “Son unos canallas”, dijo.

En el oficialismo buscan emparentar la reunión que organizó la líder de la Coalición Cívica con el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, en julio del mismo año. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, indicó que estaba “esperando las disculpas” de Carrió ante el episodio, de la misma forma en que lo hizo el presidente Alberto Fernández.

La ex diputada se presentó en la justicia para que el encuentro se analizado, en el marco de las condiciones que permitía el DNU que regulaba el distanciamiento en aquella ocasión, en la región en la que se realizó.

Cabe recordar quedar el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, denunció a Elisa Carrió ante la Justicia por realizar una fiesta con 70 invitados en diciembre de 2020, y pedirá este lunes 23 de agosto los PCR negativos que informaron los invitados y los mariachis contratados.

Kalbermatten llevó a cabo dicho pedido luego de que la misma Carrió afirmara el sábado 21 de agosto que sus invitados se habían hecho un testeo previo por coronavirus antes de acudir al domicilio de la celebración, localizado en Exaltación de la Cruz.

Sobre el festejo, la líder de la Coalición Cívica dijo en declaraciones a Radio Mitre: «Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de ochenta años. No fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados».

Según detalló, durante la fiesta hubo bailes y hasta un show de mariachis. En las fotografías que se difundieron, los participantes aparecen sin tapaboca, tanto en espacios abiertos como cerrados, y sin cumplir la distancia mínima obligatoria.

«Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo», insistió para luego proceder a admitir: «Lloré porque cumplí absolutamente todo. Por primera vez en mi vida, sentí que quería irme del país».

“Yo no soy golpista pero le pido al gobierno que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo la de aquellos que hemos aceptado las normas y dimos el ejemplo durante la pandemia. No todos somos iguales a ellos”, concluyó.

Estuvieron en la fiesta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el precandidato a diputado nacional Diego Santilli; el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, y el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, entre otros.

Pese a las explicaciones de Carrió, el permiso era para una reunión al aire de un máximo de diez personas y no para más de 70 invitados como ocurriría finalmente, por lo que el festejo se desarrolló de manera clandestina.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, indicó este domingo 22 de agosto que «hay una doble vara» para juzgar a Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos y no el festejo de la líder de la Coalición Cívica ARI.

“El Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente., se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella», dijo Cafiero en Radio 10.

Fuente: Plan B Noticias