De todas formas, el propio Domínguez aclaró que no será obligatorio estar vacunado para ingresar al predio, que por protocolo tendrá una capacidad máxima de 500 personas.

«Revisamos los DNU nacional y privincial, y en ningún lado dice lo del paso sanitario. Pero dentro de nuestra responsabilidad social como organizadores, tratamos de sumar un granito de arena. Fue un consejo que nos dieron desde Salud, pero no es que quien no tenga la vacuna no podrá entrar», dijo el organizador.

«Si es obligatorio el uso de tapaboca y alcohol en gel, pero la vacunación es responsabilidad social. No lo vamos a exigir cuando el DNU provincial no lo dice. Aconsejamos que tengan al menos una vacuna, pero no es obligatorio», insistió.

Domínguez reconoció que su publicación en Facebook se podía prestar a confusión, pero especificó que la recomendación del Ministerio de Salud fue para «sumar cuidados». Y repitió: «en ningún momento dijimos que quien no tenga no puede entrar».

Contó que para un evento programado el 26 de septiembre en la localidad cordobesa de Las Varillas sí se exige el certificado de vacunación obligatorio, incluso desde los afiches. «Es una cuestión de criterio de cada uno. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero nosotros acá no lo exigimos», aclaró.

Cruces.

La exigencia del denominado «pase sanitario» ya levantó polvareda en la provincia. Ocurrió cuando, por ejemplo, el dirigente gremial mercantil Rodrigo Genoni lo quiso imponer en los comercios de la capital pampeana.

Los primeros en salir en contra de la iniciativa fueron los hoteleros y gastronómicos. La iniciativa, que según Genoni tenía el respaldo de la Cámara de Comercio local, rápidamente perdió fuerza. Desde la institución, más tarde, también salieron a rechazarla.

Desde el viernes pasado, el Gobierno Provincial dispuso nuevas habilitaciones: jineteadas, carreras de caballos y los deportes en lugares tendrán presencia limitada de público. Deberán realizarse con protocolos aprobados y la habilitación correrá por cuenta de cada municipio.

En los eventos tradicionalistas la capacidad máxima será del 70% del aforo permitido y cada municipio o comisión de fomento determinará el límite máximo de asistentes que nunca podrá superar las 500 personas.

Fuente: El Diario