Ximena Gray y Carlos Pérez vivieron un fugaz amor de verano, la distancia y el tiempo los fue distanciando, pero 33 años después se reencontraron a través del Facebook y ahora planean su boda.

Ella es chilena y él mendocino, y se conocieron cuando tenían 15 y 16 años respectivamente en Viña Del Mar. Intentaron ser novios a la distancia sin éxito, y luego de seis años dieron por terminado el vínculo, perdiendo todo el contacto entre ellos.

«Cuando la conocí quedé impactado. Xime era la vecina de la casa de mi amigo, donde me quedaba en Chile. Pero ese día solo nos presentamos y al día siguiente yo me fui, pero antes le deje una carta», contó Carlos en diálogo con Cadena 3.

Los jóvenes se mandaban cartas, que aún conservan, mientras esperaban el verano siguiente cuando Carlos volvía de vacaciones a país trasandino. Durante seis años mantuvieron una relación a distancia, pero el tiempo hizo que las cosas se enfriaran.

Luego de ponerle fin a su «amor de verano», ambos continuaron con sus respectivas vidas. Carlos contrajo matrimonio y Ximena formó una familia con dos hijos.

Pero después de 33 años, la tecnología y las redes sociales los volvieron a cruzar y les dio una segunda oportunidad. El gran reencuentro se dio gracias a Facebook, cuando Carlos vio los contactos de su viejo amigo en Chile y reconoció a Ximena en su foto de perfil.

«Mi hermana que tenía Facebook, un día me comenta que se había comunicado con nuestro amigo que vivía en Viña, entonces me sumé a las redes y la encontré a Xime entre sus contactos. Le mandé un mensaje para saber cómo estaba y qué había sido de su vida, comenzamos a mensajearnos y coordinamos para vernos», contó el enamorado.

Y detalló: «Fui a Chile y antes de verla me quedé atrapado en el tráfico. Me animé a llamarla y escuchar su voz, luego de tantos años, me llegó al corazón. Hasta el momento, sólo nos habíamos mensajeado como viejos amigos».

En tanto, Ximena comentó que el reencuentro se dio «en el momento justo» porque los dos estaban separados.

«El hecho de estar solteros nos dio la posibilidad de tomar la decisión, al principio ambos estábamos bastante asustados porque la relación que tuvimos había sido de pequeños. Tampoco nos queríamos equivocar, pero al reencontrarnos todo fluyó como siempre», remarcó ella.

El destino les dio una segunda oportunidad, y Carlos y Ximena decidieron celebrar su amor y casarse.

