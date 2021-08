La lista de precandidatos a concejales del Frente de Todos del partido de Tres de Febrero fue presentada este sábado en un acto donde estuvieron presentes el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y la fórmula que encabeza la nómina de postulantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Máximo Kirchner arrancó hablando de los dólares de las reservas nacionales que dilapidó Macri tras perder en las elecciones PASO del 11 de agosto de 2019: «Había 66mil millones de dólares de reserva y ¿qué hizo Macri? Primero el berrinche del 12 de agosto, enojado con la gente, enojado con el que tenía al lado mandó a todos a dormir temprano y empezó a perder reservas la Argentina… Y en vez de cuidar esa plata que se había pedido prestada, inició una campaña loca por la Argentina sin tomar las medidas que tenía que tomar para proteger los recursos de todas las argentinas y argentinos». Máximo agregó: «Sabían muy bien que si tomaban esas medidas restrictivas que llevaban a que argentinos no iban a poder adquirir moneda extranjera no iban a perder por 16 puntos, iban a perder por 25 o 30 puntos. Deciden no tomar ninguna medida para ver si podían dar vuelta la elección.»

Entre las PASO y las elecciones generales los argentinos y argentinos perdieron «23 mil millones de dólares de reservas prestados», sostuvo Máximo. «Pusieron la Argentina no solo del 2015 al 2019, sino también cuando ya se iban, la elección era imposible que la ganaran y rifaron 23mil millones de dólares».

«Santilli propone sandeces, la cultura idiota de la imagen, la nada misma», sostuvo el diputado en relación las propuestas electorales de la oposición. «Nosotros sí teníamos por ejemplo una mirada sobre la salud sin pensar que iba a venir una pandemia. Con Daniel (Gollán) y Nico Kreplak durante el 2015 y el 2019 trabajábamos, nos reuníamos con los equipos de salud, se construía política, hicimos el plenario en la Ciudad de la Plata, hicimos el plenario de salud, eso es trabajar, en vez de ir a una consultora para que te digan qué color tiene que ser el cartel o qué frase pega más, es trabajar y pensar en la gente». «Es lo que te prepara para que en caso de que te elija la gente puedas hacerte cargo con solvencia de la responsabilidad que te asigna la sociedad, porque es una responsabilidad gobernar», sostuvo Kirchner y fue aplaudido.

«Acá tenemos un slogan también», dijo el diputado, «la Argentina que queremos y yo pensaba qué es la Argentina qué queremos», entonces añadió: «La Argentina que queremos es aquella en la que si alguna vez se produce un evento similar en vez de tener que importar 400 millones de unidades de camisolines para cuidar a su gente, tenga que importar quizá, y miren qué humilde que estoy, popular, sólo 200 millones porque lo otro se produce acá. Y si se produce acá hay argentinos y argentinas que están trabajando y dependemos mucho menos del comportamiento avaro que han tenido muchos países no sólo con los camisolines sino también con las vacunas». «Lo que queremos es simple, es un poco más de soberanía, un poco más de trabajo, un poco más de dignidad», dijo Máximo.

«Se que todo lo que se ha hecho parece insuficiente a veces ante tanto dolor, ante tanto encierro que tuvimos que tener pero también tengo la plena convicción que la Argentina va a salir adelante y estamos viendo cómo sale adelante. Tenemos que ser custodios de que este crecimiento no sea un crecimiento asimétrico. Argentina debe crecer con todos los argentinos y argentinos dentro de ese crecimiento. Argentina debe abrazar a quienes viven en ella», sostuvo Kirchner y cerró felicitando a todos los que trabajaron en los vacunatorios de la la Provincia de Buenos Aires y le pidió responsabilidad y acompañamiento a los medios de comunicación para sacar a la Argentina adelante.

Fuente: Minuto Uno