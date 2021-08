Tras hacer silencio durante un tiempo prudencial desde la muerte de Diego Maradona, Matías Morla en el último tiempo decidió empezar a dar algunas entrevistas periodísticas. Este sábado dejó frases muy punzantes en Bien arriba, el clásico de los sábados de Radio 10.

Todo empezó cuando Carlos Monti le preguntó por qué Dalma y Gianinna Maradona lo responsabilizan públicamente por la muerte del padre: “El motivo no está claro. Una cosa es la que digan ellas. Otra es la que dice la Justicia. El problema que tenían conmigo es que el que tenían con Maradona. Recordemos que él les quitó el testamento. Ellas nunca se pusieron del lado de él, sino del lado de quién los robó. En los últimos ocho años de la vida de Diego, a ellas las vio dos o tres veces. Por ahora, yo no pisé un juzgado. Ellas sí por mi denuncia de hostigamiento”.

Sobre la acusación de las hijas de Maradona de que el abogado aprovechó un momento de “insania” de Diego para quedarse con su marca, respondió: “Diego estaba loco para darle las marcas a las hermanas pero no para darle millones a ellas. Ellas dicen barbaridades tendientes a desprestigiar. Es humillante que den a entender que Diego estaba loco. No entiendo cómo alguien puede tratar de loco al padre por un tema económico”.

“Después de la muerte de Diego investigaron hasta cómo me llamo y no me encontraron nada. Yo no tengo nada que esconder. Si hay alguien que tiene plata en negro son Dalma y Gianinna”, aseveró el último apoderado del “Diez”. Sobre el final de la entrevista, Morla dejó una sentencia brutal: “Dalma abandonó a Diego, no lo fue a ver nunca”.

Fuente: Minuto Uno