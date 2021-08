En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete afirmó: “Faltan actividades que aún no se recuperaron, algunas por hábitos de consumo, otras porque la pandemia no lo ha permitido, que no tienen un despliegue al 100%, pero cuando vemos que hay más de 23 mil puestos nuevos en la industria manufacturera, cuando la utilización de la capacidad instalada ya está en un 64 por ciento y que eso no pasaba desde 2018, es un dato alentador”.

“No es homogéneo, pero tener industria, manufactura y construcción con estos signos positivos, es importante” señaló Cafiero y ejemplificó: “En este contexto hemos recuperado la obra pública, la entrega y terminación de viviendas. Esta semana entregamos la vivienda 20 mil, en dos años y con pandemia, mientras que el macrismo en 4 años entregó 12 mil”.

En ese sentido, manifestó que “la vacuna abre la esperanza de que estamos en el camino correcto, de que tenemos que continuar con la campaña de vacunación. Este es el mes de las segundas dosis y en las próximas horas llegaremos a los cinco millones de segundas dosis aplicadas y seguramente a 7 millones en agosto”.

En otro orden de cosas, el jefe de Gabinete aseveró: “Vidal hubiera elegido pagarle a los acreedores en lugar de hacer los hospitales y los programas que tuvimos que implementar por el impacto de la pandemia” y detalló: “tampoco rinde cuentas por los aportantes truchos. Gente humilde a la que embaucaron y la hicieron figurar como que aportaban a la campaña de Vidal; nadie le pregunta eso a ella, la dueña de la moral en la Argentina”.

Cafiero destacó que “esa es la doble vara. Y lo mismo pasa ahora ¿Van a decir algo de la fiesta que hicieron en lo de Carrió con 70 personas y mariachis? Nosotros nos equivocamos y pedimos disculpas, todavía no hay ninguna disculpa ni de Carrió, ni de Negri, ni de Santilli, ni de Larreta, que participaron de un evento social que no estaba permitido”.