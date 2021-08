Una gran cantidad de autos parados en la banquina, globos de varios colores, un Bart Simpson y una Minnie, modificaron el paisaje de la Avenida Illia a la altura de la calle Evangelista de Santa Rosa.

Desde las 16 comenzaron a llegar una gran cantidad de personas para sorprender a Francesca, su papá Sergio, su mamá Marcela, y su hermano Valentino, que en auto regresaban desde Buenos Aires con la niña ya curada.

La familia se mostró conmovida por la sorpresa: detuvieron el automóvil para recibir el saludo de los más cercanos.

A las 17 un estruendo de aplausos, bocinazos y gritos se apoderó de esa parte de Santa Rosa. Sergio se bajó, recibió afectuosos saludos, mientras que Marcela sostenía sobre su regazo a Francesca, que no paraba de mirar y sonreír.

Tras la recepción, la caravana siguió por la Avenida Illia, tomó por Circunvalación, llegó hasta la rotonda del avión y sedirigió a la casa de la niña.

Tumor.

Francesca tuvo un diagnóstico de «Tumor de Wilms», poco después de que ingresara a la Guardia del Hospital «Dr. Lucio Molas» con un «dolor de panza».

Se trata de una enfermedad que afecta a niños de entre 2 y 5 años. La nena santarroseña tenía 3 años cuando se la diagnosticaron.

«Habitualmente se da en un riñón, también hay un grupo de nenes que les toma un riñón y un pulmón. Pero Fran fue de esos casos de uno en un millón… el tumor le tomó los dos riñones y los dos pulmones. El derecho totalmente tomado y parte del izquierdo con metástasis en los riñones. No había antecedentes en el país de un caso como el de Fran», contó su papá en diálogo telefónico con este medio.

Francesca atravesó en total 24 sesiones de quimioterapia: las primeras 12 fueron para los riñones y la otra mitad para los pulmones. «Las primeras en una sola vez a la semanal, los miércoles… y estas últimas eran tres días de quimio con dos semanas de descanso», explicó papá Sergio.

A la pequeña tuvieron que sacarle el riñón derecho y le quedó la mitad del izquierdo. «Nos dijeron que se puede agrandar un poco, pero no se puede regenerar… así que es muy probable que cuando ella sea un poco más grande tenga que someterse a un trasplante de riñón», añadió.

Y resaltó: «afortunadamente, el 17 de noviembre del año pasado ya no se dializó más… tenemos el día 17 muy marcado en nuestras vidas, el 17 de junio empezó con su enfermedad, el 17 de noviembre ya no dializó más y desde el 17 de julio ya no tuvo que hacerse más quimio».

Francesca nació el 6 de septiembre de 2016. «Estamos pronto a festejar su cumpleaños, ojalá podamos hacerlo todos juntos con nuestra familia y amigos en Santa Rosa. Por ahora tenemos que quedarnos tres semanas más acá para controles y demás», indicó Sergio.

La familia de Francesca es santarroseña. Su papá (42) es profesor de Educación Física. Da clases en la Escuela 180 y además trabaja con personas con discapacidad en la Municipalidad de Santa Rosa y tiene una fundación denominada «El Rincón de Todos». Su mamá, Marcela López (41), es asistente odontológica.

