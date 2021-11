El volante argentino Matías Zaracho, en dos ocasiones, y el brasileño Hulk, figuras del encuentro, marcaron para los locales, que en octavos de final dejaron en el camino a Boca Juniors y en semifinales tendrán como rival a Palmeiras, defensor del título. Es la primera vez desde 2010 que las semifinales de la Copa Libertadores no tendrán equipos argentinos.

Zaracho se perdió el tercero cuando se reanudó el partido pero no perdonó en el centro del venezolano Jeffersonn Savarino, el reemplazante del suspendido Ignacio Fernández, quien no dio por perdida la pelota al borde de la línea de fondo para el tanto «de palomita».

El gol del ex Racing, la figura de la cancha, exhibió a un River desconocido, que llegaba tarde en cada disputa y dejaba muchos espacios en defensa.

Por momentos River hacía lo que podía ante el poderoso Mineiro, que en los minutos finales reguló el esfuerzo luego de que dos futbolistas fueron reemplazados por lesión. Para colmo, Éverson se mantuvo inexpugnable con los disparos de Federico Girotti y De La Cruz, éste a través de un tiro libre.

River, en una temporada sin Rafael Santos Borré y ya definitivamente sin Gonzalo Montiel, acumuló nombres en cancha y vio pasar los minutos con cierto dolor con una serie ya definida en la que al menos mereció un gol.

Sin Copa Libertadores ni Copa Argentina, River apuntará su objetivo a la Liga Profesional de Fútbol, en busca del título que falta en las vitrinas del Gallardo entrenador, y para ello empezará a transitar desde el próximo fin de semana en La Plata ante Gimnasia.

Síntesis

Atlético Mineiro:

Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso y Guilherme Arana; Jair y Allan; Matías Zaracho, Jefferson Savarino y Eduardo Vargas; y Hulk. DT: Cuca.

River:

Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana y David Martínez; Milton Casco, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 22m. Zaracho (AM) y 34m. Hulk (AM).

Gol en el segundo tiempo: 17m. Zaracho (AM).

Cambio en el primer tiempo: 33m. José Paradela por Maidana (R).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Alex Vigo por Angileri (R) y Nicolás De La Cruz por Zuculini (R); 4m. Guga por Mariano (AM); 11m. Tchê Tchê por Jair (AM); 25m. Keno por Hulk (AM) y Réver por Allan (AM); 27m. Jorge Carrascal por Álvarez (R) y Federico Girotti por Suárez (R).

Amonestados: Nathan (AM). Zuculini, Casco y De La Cruz (R).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Mineirao.