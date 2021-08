Un hombre de 41 años, afirmó que al llegar el sábado a Santa Rosa para visitar una amiga fue detenido por personal de la Seccional Primera. Señala que le hicieron bajar los pantalones, le quitaron el documento y lo interrogaron. Todavía no sabe porque le privaron la libertad durante tres horas.

Sergio Juarez señaló que una policía se le acercó al bajarse del colectivo y le preguntó: “¿usted que hace acá?” a lo cual respondió que había venido de visita: “entonces me pidió el documento, no se lo iba a dar, se lo iba a mostrar, y me agarró el documento y me dijo que ahora iban a venir unos agentes a buscarme para llevarme a la comisaria”, le dijo a este diario.

Comentó que “le pregunte por qué me iban a llevar y sólo me respondían que es por procedimiento”.

Señala que al llegar el patrullero, lo suben: “escucho todo lo que dicen y uno levanta el teléfono y dice que aquí hay uno de zapatillas grises, no se si buscaban a otro, no lo sé”.

Dice que en la Seccional Primera: “tuve que dejar mis cosas en el piso y me dijeron de apagar el celular y me hicieron pasar a otra habitación”.

“Después me dicen sentate y me revisan el bolso pieza por pieza. Me preguntaron mi nombre, donde vivo, que es lo que hago. Me dicen que no fui en un buen momento. Le pregunte si estaba detenido ,me dicen que no, me sacaron el celular, mis documentos lo metieron en mi bolsa, parecía un procedimiento de una persona detenida”, dijo.

Contó que “Se tomaron 45 minutos en revisar todo. Después me dicen ponete contra la pared, me sacó foto de todos los perfiles, me hizo bajar el pantalón y me revisó todo. Yo tuve miedo”.

“Estuve cerca de tres horas. Además, antes de viajar me llegó la renovación del documento, como tenía el nuevo, se quedaron con mi documento viejo. Escuchaba al policía a cada rato llamar y decir ¿qué hacemos con el pibe?”.

Fuente: Plan B Noticias, Radio Kermes