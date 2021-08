El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, dialogó de manera exclusiva con este medio en su visita a Realicó. Y habló sobre todos los temas de la coyuntura nacional y provincia.

«El propio gobierno nacional ya salió a decir claramente que ha sido un error y hay que asumirlo como tal», dijo Ziliotto, agregando que «pero lamentablemente quienes hoy se escandalizan por esa foto, es un poder mediático concentrado, opositores al gobierno, que nunca se escandalizaron cuando ellos mismos, esos periodistas, esos políticos, llamaron a no cumplir con la cuarentena, a no cumplir con la vacuna, llamaron a movilizarse poniendo en riesgo a mucha gente, lamentablemente no tienen altura moral para criticar nada».

Asimismo expresó que «el gobierno nacional lo asumió como un error, como corresponde, pero no podemos exigirle al otro lo que yo no hago, hay que dejar de intentar conseguir votos a través de la chicana y debatir idea y mostrar lo que ha hecho cada uno, vemos claramente que a un sector le duelen todavía las elecciones del 2019, sectores que se resisten a creer que la sociedad les dio la espalda y que no pueden mostrar lo que hicieron en estos cuatro años, entonces buscan como chicanear, lamentablemente quizás sea una elección a nivel nacional más donde algunos no piensan en mostrar sus propuestas, sino que salen con estas cosas para juntar un voto más».

Sobre si puede doler el error del gobierno nacional en tiempo de elecciones, dijo que «eso lo juzga la gente y nosotros sabemos que la gente tiene la herramienta que es el voto, el soberano se expresa en las urnas».

Por otro lado, habló sobre la pandemia. «De a poco nos va dejando pensar de manera más tranquila en todos los otros temas, planificar y poner en marcha nuestro plan de ejecución de obras públicas, sumado al gran apoyo del gobierno nacional que nos está financiando una gran cantidad de obras, uno de los elementos distintivos para la reactivación económica», indicó.

«Nuestra mayor satisfacción es que en ningún momento se saturó el sistema de salud, siempre pudimos dar respuestas, esa es la principal satisfacción, con el acompañamiento de la sociedad, un hecho es por ejemplo que ya se ha inscripto el 86% de los mayores de 18 años, eso significa que nuestra sociedad no es antivacunas, pero también una sociedad antivacunas se construye con los mensajes que dan los gobernantes, distinto es lo que pasa en provincias vecinas, donde no llegan al 60 y pico por ciento o en los Estados Unidos donde no logran que la gente se vacune y se pone en crisis el sistema público, en La Pampa eso no pasa, la gente entiende que la vacuna es protegerse y proteger al de al lado».

Sobre lo que está ocurriendo con la variante Delta en distintos puntos del mundo, al ser consultado Ziliotto sobre si temen alguna posibilidad de problemas en La Pampa, dijo que «esperamos que los inconvenientes sean los menores posibles, porque hay algo muy claro y es que la principal barrera que podemos poner es la mayor vacunados posibles en la provincia con las dos dosis y estamos en ese camino, cuantas más vacunas hayamos colocado, más leve va a ser el paso de la variante Delta en La Pampa, como está pasando a nivel mundial, ya que se habla sobre que la variante Delta no va a tener efectos letales, sino que las personas tengan que aislarse, pero esperamos que ni en el país ni en la provincia tengamos que llegar a esos extremos, porque nadie quiere llegar al aislamiento, que modifica la vida social, la economía de las personas, estaremos atentos como lo hemos hecho en estos 18 meses de pandemia».

Fuente: La Reforma