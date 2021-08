El presidente Alberto Fernández reapareció este viernes en medio de la ola de cuestionamientos y hasta un pedido de juicio político por parte de la oposición por haber celebrado el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos cuando estaba prohibido por las restricciones que él mismo dispuso por el avance del coronavirus.

Lo hizo durante un acto que se realizó en la localidad bonaerense de Olavarría. El mandatario fue el último en hacer uso de la palabra. Antes de hablar de la actividad que los convocó, se refirió al evento realizado en la residencia oficial.

«Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta. Nunca quise esconderme cuando tenía que dar la cara. Néstor decía siempre que somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Yo le pedí a muchos argentinos que se cuidaran porque era necesario preservar la salud. Yo me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió en una ciudad. Iban gobernadores, dirigentes, actores, actrices, gente que necesitaba ser oída. Viví un gran vértigo», relató sobre la pandemia.

Luego habló sobre el pedido de información pública que permitió la difusión del listado de gente que ingresó a Olivos durante la cuarentena. «Lo entregamos porque no tengo nada que ocultar. En ese contexto, el día del cumpleaños de Fabiola, ella convocó a una reunión, a un brindis con amigos que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento», sostuvo.

Fuente: El Diario