La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto en Lomas de Zamora, donde criticó a la oposición, al afirmar que «la pandemia va a terminar» y luego el Frente de Todos se va a tener que hacer cargo «del muerto» que dejaron tras la gestión de Mauricio Macri y, al respecto, pidió a los «responsables»» de esa situación más «solidaridad y patriotismo».

El gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión de relanzar el Plan Qunita. En el acto, Cristina Kirchner indicó que, para las próximas elecciones, hay que tener: «Hay que tener amor y memoria». Y en el cierre de su discurso se refirió a la pos pandemia y le exigió a la oposición: «Tenemos que ver cómo vamos a hacer para revertir la realidad, porque la pandemia se va a terminar, vamos a estar todos vacunados, pero después vamos a tener que hacernos responsables del muerto que nos dejaron, pero a los responsables de ese muerto les pido solidaridad y patriotismo».

La vicepresidenta volvió a hablar desde Lomas de Zamora junto a varios de los dirigentes más importantes del Frente de Todos. Aseguró que el plan Qunita fue para ella «uno de los programas más caros» a su «corazón» cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que «esta reedición» le gusta «más» que el anterior, de 2015, porque «va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre», para poder acceder a él.

También reveló que «el pico del endeudamiento» de la Argentina fue en 2018 y subrayó que el Frente de Todos «no tuvo nada que ver» con ese mecanismo ni con la crisis que sobrevino después.

Por otro lado, hizo una larga declaración sobre lo que significó la derrota de Mauricio Macri en 2019 tras haber perdido las PASO y agregó: «Con el Gobierno anterior se rifaba libremente el país» y agregó que Mauricio Macri, esa vez, se comportó como «un político de la oposición» cuando estaba al mando del Estado. Además, agregó: «Mientras no cuidaban las reservas del Banco Central, esa diferencia le costó 22.500 mil millones de dólares. Son los diputados y diputadas más caras de la historia».

Consideró que el anterior gobierno «no cuidó las reservas del Banco Central» y recordó que cuando aún no había comenzado a ejercer la primera magistratura, el presidente Alberto Fernández «hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar» de la administración que aún gobernaba «estaba bien». Además, aseguró quela oposición se «dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática», cuando atribuían a la cuarentena la crisis y no a la pandemia que afectaba al mundo. «El relato es que los males de la economía son por la cuarentena y no por la pandemia», sostuvo.

El plan Quinita en la Provincia

En el acto estuvieron Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner. Por otro lado, también participaron en el acto Martín Insaurralde y los principales precandidatos del Frente de Todo por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Al respecto, Axel Kicillof aseguró: «Hacer políticas haciendo daño, como hizo el macrismo con este plan, es incomprensible». Por otro lado, con respecto a la denuncia de Graciela Ocaña, aseguró que esa denuncia «era puro humo». El Plan Qunita se había implementado durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner en 2015, pero debió suspenderse por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios.

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 falló a favor a exfuncionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit. Asimismo, los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Fuente: El Destape