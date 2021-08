Luego del reclamo de padres y madres del norte provincial sobre la falta de una terapia intensiva pediátrica en General Pico, ATE expuso la situación del hospital Buodo de Acha. Allí funcionó un servicio de terapia intermedia pero se desmanteló.

Güemes se desentendió de esa decisión, ya que no fue en su gestión. Pero aseguró que antes de la pandemia había presentado un proyecto para la instalación del servicio de terapia en el hospital achense. También explicó lo ocurrido con el tomógrafo.

Anticipó que están gestionando la contratación de un traumatólogo y que el servicio de neurología infantil se brinde en Acha para quienes no pueden trasladarse a Santa Rosa.

– ¿Cuál es la situación del servicio de terapia intermedia. ¿Por qué no hay servicio y se desmanteló lo que había?

– La semana pasada vino la representante de ATE a Acha y se le explicó por qué no había terapia. Nosotros antes que comenzara la pandemia elevamos un proyecto que fue visto por el ministro y el subsecretario, doctor Vera, para hacer la instalación de la terapia intermedia en General Acha.

Lamentablemente por la pandemia, se vio truncado. Pero la intención del ministerio, una vez que pase esto es instalar sí o sí, una terapia intermedia.

– ¿Por qué se volvió atrás con la terapia? Incluso hubo un acto y se colocó la infraestructura…

– Acá no hubo un acto. Por lo menos en mi gestión. Hace unos años, entre el 2021 y 201 hubo una terapia intermedia que funcionó durante un tiempo determinado. Se inició el servicio, el objetivo era que funcionara para siempre, pero deben haber surgido otras cosas en el medio y por eso no se pudo seguir. En el 2015 estuvo un año y tres meses fuera del hospital y no sé qué pasó.

– En esa decisión política de que funcione la terapia ¿qué cosas hacen falta? ¿Será en forma inmediata o tiene que terminar estrictamente la pandemia?

– Una vez que disminuyan la cantidad de casos y podamos salir de todo esto, la intención del ministerio es inaugurar la terapia intensiva. Hay cosas compradas, por lo que me dijo el doctor Vera. Y después buscar los recursos que sabemos que es finito y ver de dónde aparece.

– Con relación a las ambulancias, ¿ustedes ven un faltante en los pueblos cercanos?

– Esa consulta la deberían hacer a la jefe de zona (Stella Clemant) pero no sé cual es el planteo de ATE. Respecto de las ambulancias lo que hay que decir es que tiene un trajín de kilómetros y kilómetros. Y se rompen, aunque tienen mantenimiento. Alguna falla y te quedás con una menos. Son faltas circunstanciales. Nosotros pedimos cuando alguna se rompe.

– ¿Cómo tomó la crítica de ATE de que los achenses fueron «abandonados»?

– Estoy en contra de eso. Las personas están siendo atendidos. Nunca hemos desatendido a nadie. Ellos tendrán que responder después al decir que no se atiende a la gente de Acha. Estamos trabajando en un contexto duro. Estamos utilizando el recurso permanentemente. No nos quejamos, pero la atención se la estamos dando. Nosotros hemos dividido el hospital en dos sectores. Uno la parte respiratoria, y van quienes tiene sospecha y van los pacientes covid. Tratamos de manejar la patología leve. Lo que no se puede manejar acá, se deriva a Santa Rosa, de alta complejidad.

– ¿Comparte el criterio de que Acha debería haber tenido modulares?

– Nosotros con las camas que tenemos, fueron 12 y ahora son 17, nos manejamos tranquilamente.

– Con relación al tomógrafo, ¿Qué pasó?

– Se quemó el tubo. La Provincia lo compró y cuando lo fueron a colocar, tenía una falla una placa. Estos repuestos no se consiguen en Argentina, vienen de afuera. El monto de la plaqueta es de 1.200.000 pesos. Eso se licitó.

– ¿Por eso hace tres meses que no funciona?

– No, no hace tres meses. Es menos, mucho menos. El ministerio sabe lo que pasa… se informa semanalmente.

– ¿También hay un equipo de rayos que no funcionan?

– Es un equipo digital nuevo. Móvil. El equipo no está roto. Los chicos de rayo se están acostumbrando. Requiere de un entrenamiento. Vamos a conseguir una especialista del equipo de rayos, porque el antiguo jefe que tenía comorbilidad, no está trabajando desde hace dos años. No es que no se trabaje. Se trata de conseguir el recurso humano acorde al hospital de Acha.

– ¿Por qué es difícil conseguir profesionales? ¿Por los sueldos?

– La Pampa es de las pocas que ofrece estabilidad y buenos sueldos. Pero hay que tener en cuenta el desarraigo. Además las luces de la ciudad a cualquiera lo tientan. Vivir en esta ciudad, que es una ciudad chica, no es lo mismo que vivir en Buenos Aires. Pero hay una cuestión cultural, de desarraigo para emprender un nuevo lugar.

Fuente: El Diario