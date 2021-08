La nueva guerra fría entre China y Estados Unidos tiene su propia carrera tecnológica. Si hace sesenta años las potencias competían para llegar antes al espacio exterior, hoy apuntan al ciberespacio, teatro de operaciones de este conflicto en cámara lenta. Eso explica que el desarrollo de la tecnología 5G, la próxima revolución de conectividad, que ya está en marcha, sea un asunto estratégico para ambos países y que su despliegue en América Latina, frontera en disputa, haya formado parte de la agenda del Asesor Nacional de Seguridad, Jake Sullivan, durante su visita a Brasil y Argentina

No obstante, cabe hacer una distinción: el asunto no tuvo la misma prioridad en ambas escalas del viaje. La agenda posible entre Joe Biden y Jair Bolsonaro es muy acotada y la visita estuvo al borde del desastre por destrato del anfitrión. En Brasil, además, la licitación para instalar la red de 5G es inminente y la difícil misión de Sullivan era evitar que el proyecto recaiga en la compañía china Huawei. Según informaron medios locales, ofreció, a cambio, un asiento en la OTAN. El precio, alto, habla de la importancia que le asignan en Washington. Corren muy de atrás: la economía brasileña a esta altura depende de Beijing.

En Buenos Aires, en cambio, el asunto estuvo en agenda pero no fue prioritario, al punto de que no se mencionó en el almuerzo del emisario con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Sí en una reunión previa, de varios ministros del gabinete con la comitiva, a la que luego se sumaron Sullivan y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que le hizo marca personal durante su estadía en el país. Y también en una mesa organizada por la Embajada de Estados Unidos, de la que participaron empresas de telecomunicaciones argentinas y el director de Asuntos Técnicos del Enacom.

Sucede que aquí todavía no comenzó el proceso para licitar el espectro y, aunque Fernández quiere resolverlo antes de que concluya su mandato, no está previsto que haya una adjudicación en el corto plazo. Además, la ley argentina establece que el Estado se limita a concesionar el espectro a las empresas que brindan servicios de telecomunicación (en este momento son Telefónica, Telecom y Claro) y son ellas las que eligen a quién comprar los equipos, motivo por el cual, bajo el marco normativo vigente, no corresponde al gobierno nacional decidir qué proveedores participarán del despliegue de la red.

Qué es el 5G y por qué es tan importante

El 5G Se trata de la siguiente generación de tecnología para la transmisión inalámbrica de datos, varias veces más robusta, rápida y estable que el 4G que se utiliza actualmente, su implementación no solamente mejoraría sensiblemente la conectividad actual sino que abre la puerta a la masificación del Machine to Machine (clave para la automatización de la industria), la internet de las cosas (que conectará en red todos los aspectos de la vida doméstica y/o laboral) y el protocolo URLLC (para transmisión permanente e instantánea de datos).

Los expertos consideran que el despliegue de la red 5G implicará una mayor dependencia de ese servicio en áreas clave del Estado y del sector privado, por eso plantea a todos los países un problema estratégico de seguridad. No solamente por la posibilidad de sufrir espionaje o el robo de información, sino que una falla o una puerta trasera dejaría vulnerable el sistema ante ataques del exterior que pueden tener graves consecuencias: desde interferencia en las telecomunicaciones hasta anular la grilla energética de una región o todo el país, boicotear la actividad industrial o colapsar el sistema bancario, sanitario o militar.

Por eso Estados Unidos considera prioritario evitar que el proveedor de los fierros para el 5G en América Latina sea Huawei. Para el gobierno norteamericano, la empresa es solamente una fachada que esconde los intereses del Partido Comunista y sus terminales (antenas, células, routers, servidores), un potencial ejército de quintacolumnistas cibernéticos en la región que aún consideran su patio trasero. Con el pequeño detalle de que Washington ya no puede imponer condiciones en la región como en otras épocas.

No solamente el flujo de capitales chinos en América Latina se volvió irremplazable durante los últimos veinte años, aplicando cambios irreversibles a la potestad norteamericana sobre la región. Además, específicamente en la cuestión del 5G, Washington corre con la desventaja de estar entre un año y medio y tres años detrás (depende a quién se le pregunte) en la carrera tecnológica: según un documento de este año del think tank Council on Foreign Relations, “Estados Unidos no tiene ni va a tener una compañía que pueda proveer el paquete completo de equipamiento para desplegar tecnología 5G”.