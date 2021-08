La Justicia Comercial dispuso la finalización de a quiebra de Oil Combustibles, gracias a que la empresa obtuvo la conformidad de sus acreedores.

El comunicado

Agradecemos a los trabajadores del Grupo Indalo por el esfuerzo de todos estos años de persecución contra la empresa. Hoy podemos decir con orgullo que hemos recuperado Oil Combustibles S.A., la nave insignia del Grupo Indalo, un conglomerado de empresas creado en la República Argentina en la década de 1980, que ha desarrollado actividades en diversas áreas de producción, infraestructura, servicios y producción petrolera, refinación de petróleo crudo y comercialización de combustibles, producción de carbonato de sodio, servicios financieros, alimentos, seguros, medios de comunicación y provisión de otros bienes y servicios.

Este logro es el resultado del incesante esfuerzo del Grupo Indalo para que Oil Combustibles S.A. y el resto de sus empresas puedan iniciar una nueva etapa, recuperando aquello de lo que fue despojado de manera ilegal. El Grupo Indalo comienza a partir de hoy un nuevo camino -sin olvidar todo lo que pasó-, con la convicción inquebrantable de haber apostado siempre al crecimiento sustentable de nuestras empresas, sus trabajadores, proveedores, clientes, y comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades desde hace más de treinta años.

Como grupo empresario de capital nacional, de manera constante, el Grupo Indalo lleva a cabo proyectos productivos y realiza inversiones que fomentan el desarrollo económico, y generan nuevos puestos de trabajo. Para fines de 2015, más de 20.000 trabajadores prestaban servicios en las empresas de Grupo Indalo.

Por su parte, Oil Combustibles S.A. fue constituida en 2010 para la adquisición de la Refinería San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, las instalaciones portuarias localizadas en un lugar estratégico en la Hidrovía del Paraná, y una red de 340 estaciones de servicio y agros. Desde su creación y hasta fines del año 2015, Oil Combustibles S.A. desarrolló todas sus actividades operativas con absoluta normalidad.

Tal como hizo cada una de las empresas de Grupo Indalo, Oil Combustibles S.A. generó confianza en cada mercado en el que participó. Así, supo obtener un crédito comercial constante con sus proveedores de insumos críticos por más de U$S 100 millones, avales bancarios que garantizaban sus obligaciones comerciales por más de U$S 150 millones y una facturación anual superior a U$S 1.500 millones. A la par de este crecimiento, Oil Combustibles S.A. jamás sufrió el rechazo de un solo cheque en el sistema financiero, honró al 100% sus obligaciones con el personal, proveedores y clientes, y declaró y cumplió oportunamente todas sus obligaciones fiscales.

La historia de la compañía, como la del país, comenzó a cambiar con la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Las amenazas a las que se vio sometido el Grupo Indalo comenzaron a volverse realidad en lo que su propio gobierno denominó “una guerra nuclear”. Hubo un intento manifiesto e innegable por destruir al Grupo Indalo -que casi culmina con éxitocon el objetivo de cooptar la libertad de expresión de nuestros medios de comunicación y quedarse con nuestras empresas. Todo ello a través de una campaña de desprestigio público y persecución ilegal al Grupo Indalo, y sus titulares, todo lo cual está siendo investigado por el Poder Judicial.

En ese contexto, en marzo de 2016, el Grupo Indalo fue forzado a presentar a Oil Combustibles S.A. en concurso preventivo por las maniobras ilegales del gobierno. El Grupo Indalo afrontó un embate ilegal -descrito por los propios testigos en los juicios que se llevan a cabo- pergeñado por grupos de tareas dentro de la administración pública, constituidos para aniquilar a las empresas.

Con la colaboración incluso de colegas de otros medios de comunicación -que jamás se pusieron en el lugar de los trabajadores de nuestros medios que vieron en riesgo su fuente laboralinstalaron en la opinión pública la falsa idea de que Oil Combustibles S.A. nunca había pagado sus impuestos y, por consiguiente, adeudaba al fisco nacional miles de millones de pesos (por lo que no merecía seguir operando). Todo ello era falso.

Pero el daño ya estaba causado. Ante las denuncias mediáticas, los proveedores de insumos críticos de la Refinería San Lorenzo eliminaron inmediatamente el crédito comercial, exigiendo el pago anticipado de productos, todo ello, por más de U$S 200 millones mensuales. La campaña mediática impulsada desde el gobierno del entonces presidente Macri provocó un daño en la imagen de Oil Combustibles S.A., que le quitó porciones importantes de mercado, ya que los consumidores elegían otras bocas de expendio, reduciendo la venta y disminuyendo los ingresos. Así, varios operadores de la red de comercialización abandonaron a Oil Combustibles S.A. Todo parte de un plan orquestado desde las máximas autoridades del anterior gobierno.

Toda esta situación derivó en una profunda crisis y destrucción de valor del Grupo Indalo, cuyas empresas también fueron forzadas a presentar concursos preventivos, que en la actualidad ya han sido superados, gracias a la confianza de sus acreedores y trabajadores. Si bien no es objeto de este comunicado hacer un revisionismo histórico de todas las ilegalidades a las que el Grupo Indalo fue sometido (que ya han sido denunciadas ante las autoridades correspondientes), sí debemos dar el contexto de la importancia de lo que estamos comunicando hoy.

Queremos agradecer en primer lugar a los trabajadores de la compañía, que fueron los primeros que sufrieron las injusticias que se cometieron contra el Grupo Indalo en estos años. A sus familias, a los clientes y proveedores con los que hemos trabajado durante tantos años, por el apoyo incondicional.

Pasado este difícil proceso, estamos convencidos de que debemos seguir apostando por la República Argentina, como lo hicimos desde el principio. Por ello seguiremos invirtiendo en el país y en su gente. El camino no será fácil, pero contamos con la fortaleza y la perseverancia de quienes han pasado por enormes adversidades.

Hoy estamos más orgullosos que nunca por haber, simplemente, recuperado lo que nos corresponde. Oil Combustibles S.A. vuelve a la familia del Grupo Indalo.

Fuente: Minuto Uno