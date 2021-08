El presidente Alberto Fernández encabezó, en el Centro Cultural Kirchner, el lanzamiento de un programa para la reactivación y fortalecimiento de proyectos y espacios culturales en todo el país. Allí, hizo un balance de lo transcurrido en este año y medio en medio de la pandemia frente al colectivo de artistas, uno de los sectores más afectados por la cuarentena. Y apuntó a lo que viene: «Me quedan dos años de revancha».

Fernández lanzó Activar Cultura. Se trata de una serie de líneas de trabajo para la producción y el empleo que requerirá una inversión de 5.400 millones de pesos y tiene como objetivo brindar apoyo económico para la reactivación, puesta en valor y fortalecimiento de proyectos comunitarios, festivales y espectáculos en vivo, concursos nacionales, becas, bibliotecas populares y de la industria audiovisual.

Las iniciativas, cuyo alcance entrará en vigor a partir de este mes, incluyen líneas de trabajo para los programas Punto de Cultura, Cultura Solidaria, Renacer Audiovisual, Impulsar Cultura II, Festivales Argentinos, Argentina Florece, MANTA, Activar Patrimonio, Pueblos históricos, Ferias del Libro, y Fortalecimiento de Bibliotecas Culturales. «Sin arte, los pueblos quedan a mitad de camino. Sin sus obras, no estábamos viviendo plenamente. Lo suplíamos como podíamos, por streaming o viendo películas viejas. Lo que más me preocupaba era que no se apague la llama de ese arte», sostuvo.

Como parte de las líneas para la producción y el trabajo, el programa Puntos de Cultura recibirá un aporte económico para el sostenimiento de las 1.200 organizaciones que integran esa red; mientras que Cultura Solidaria ampliará el apoyo que brinda para 50 mil artistas y trabajadores. «Gracias por entender, por acompañar. De corazón. Es muy feo ser presidente en un contexto como el que me tocó a mí, no se lo deseo a nadie. Es feo decirle a todos ‘no podemos’, lo que debe hacer un político es impulsarlos a todos a poder. Me quedan dos años de revancha y vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer hasta aquí«, les dijo directamente a actores, actrices y artistas presentes.

Para cerrar, el jefe de Estado manifestó que llegó el tiempo donde «vamos a ocuparnos de todos», principalmente «de poner en valor lo que cada ciudad de la Argentina tiene para mostrarnos». Allí, a su vez, anunció: «La semana que viene, en Mar del Plata, vamos a poner en marcha lo que llaman ‘La Casa del Puente’ o ‘Casa sobre el Arroyo’, que ha quedado abandonada. Lo vamos a hacer en cada rincón del país, para que la Argentina vuelva a vibrar». Y lanzó un mensaje a la oposición: «Nosotros no somos lo que algunos quieren mostrar, somos un pueblo maravilloso, tenemos unos talentos increíbles en el arte, en la pintura, en la música. Gente que se destaca, aquí y en el mundo entero».

Tras casi dos años de pandemia por COVID-19 y muchísimas trabas en todos los sectores del país, Alberto Fernández solicitó: «Les pido que demos vuelta la página, estamos cada vez más lejos del tiempo ingrato que nos tocó vivir. Tengo un compromiso absoluto con la cultura y el arte. Tengo una enorme admiración y respeto por todos ustedes». Y sentenció: «Les pido que saquen fuerzas, para darnos lo mejor. Los argentinos, de aquí en adelante, es lo que más falta nos hace».

En qué consiste Activar Cultura

Renacer Audiovisual recibirá una inversión para la realización de 79 producciones audiovisuales (entre series de animación, ficción y documentales) y 72 proyectos de desarrollo audiovisual (24 de ese ámbito, 24 de animación y 24 de videojuegos). Asimismo, se encarará la reapertura del programa Impulsar Cultura II para el sostenimiento de espectáculos en vivo.

En el marco de Festivales Argentinos, se programarán más de 130 festivales entre noviembre de este año y enero de 2022, y se llevarán adelante otros 100 para reactivar la música y el teatro en todo el territorio. Por su parte, la iniciativa MANTA buscará brindar apoyo económico para 2448 artesanos, con el objetivo de promover su producción y mejorar su sustentabilidad.

Las líneas de Apoyo Activar Patrimonio brindarán una serie de becas para 30 artistas, mientras que se llevarán adelante concursos nacionales para contribuir a fortalecer las Ferias del Libro en todo el país y las Bibliotecas Populares que se enmarcan en la CONABIP. Asimismo, se pondrán en valor más de 100 espacios culturales de municipios y asociaciones civiles de todo el país.