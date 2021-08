Una investigación del portal OPI Chubut señaló que «dentro del Ente Patagonia Argentina, organismo directamente relacionado para el fomento del turismo en la región patagónica, se han cometido serias irregularidades administrativas, contrataciones sospechosas de estar enmarcada en hechos de corrupción, ocultamiento de fondos e información y discriminación explícita hacia la provincia de La Pampa, de parte del propio Ministro de Turismo de Chubut, a la cual, dentro del grupo de estados provinciales que integran la región patagónica, algunos no la reconocen (extraoficialmente) con derecho de pertenencia».

En el año 2020, quien presidía en Ente era la directora de Turismo de La Pampa, Adriana Romero. Tras evidentes maniobras para quitarle a La Pampa la presidencia, el gobierno de la provincia de Chubut comenzó a capitalizar la idea de presidir el ente. Pero esto no era posible por cuanto había dos provincias que mantuvieron deudas por aportes al ente durante todo el 2020; una de ellas era Chubut.

Para destrabar esta situación, Chubut en marzo 2021 avisó que “tenía armado un expediente para depositar el importe adeudado”, pero el apuro se fundaba, exclusivamente, en la intención de ocupar la presidencia y la imposibilidad de hacerlo con deuda mediante, por cuanto el Estatuto lo prohíbe.

En mayo 2021, ya regularizado el pago, el Ministro de Turismo de Chubut Néstor García, en un acto realizado en la ciudad de Puerto Madryn, quedó a cargo de la presidencia de la entidad por el término de un año, mientras que la Provincia de La Pampa pasó a ocupar la vicepresidencia.

Increíblemente, se desprende de la investigación realizada, el mismo día que García asumió el cargo pidió a todas las provincias integrantes del Ente, aumentar el aporte, sin tener en cuenta que debido a la deuda generada por Chubut, el Ente fue desfinanciado durante todo el 2020, con lo cual y por declaraciones de la presidente saliente Adriana Romero, durante su gestión nunca contó con un ente saneado ni con fondos anticíclicos.

Romero -ante la consulta de OPI Chubut- confirmó que, gracias a pedidos expresos de La Pampa, se logró discontinuar el alquiler de costosas oficinas del Ente y permitir que en las Casas de Provincias, se pongan a disposición los servicios de turismo y articular el trabajo que antes, imponía una gran erogación para un organismo que estaba virtualmente desfinanciado, por aquellos estados que (precisamente como Chubut) pretendían precederlo, a pesar de todo.

La directora de Turismo de La Pampa reveló que hubo un comentario «peyorativo y discrminatorio» de parte del actual Presidente Néstor García (Ministro de Turismo de la Provincia de Chubut), hacia La Pampa en un grupo de whatsapp.

Contó que «(García) creyendo que enviaba un mensaje de whatsapp a la Directora Ejecutiva, lo envió al chat del Ente y ahí lo pude visualizar yo” dijo Romero a OPI.

“En el mismo dice que no es necesario sumar los datos de La Pampa seguido con una risa, lo cual consta en las capturas de pantalla con el mensaje y otras capturas con el mensaje ya borrado”, explicó la entrevistada, señalando que dentro del grupo de provincias que conforman el Ente, en muchos coexiste una corriente de opinión de que La Pampa no es genuinamente una “provincia patagónica”, aludiendo a que tal denominación ubica al territorio comprendido desde el Río Colorado para abajo.

Romero reveló que «estando en funciones como Presidente, realizó un informe detallado a la Comisión Directiva del Ente, de que la Directora Ejecutiva Miriam Capasso, sin autorización ni previa ni posterior de la Presidencia, dispuso de fondos extraordinarios correspondientes al aporte que realizó el Inprotur ( El Instituto Nacional de Promoción Turística) para la realización de material audiovisual a todas las provincias y no obtuvo ningún pronunciamiento sobre lo informado y/o solicitado oportunamente».

En marzo de 2020 y a poco de asumir Romero como Presidente del Ente Patagonia por un año representando a La Pampa, desde la Dirección Ejecutiva, a cargo de Miriam Capasso, le solicitó a la entonces Presidente del Ente que reclamara un subsidio que el Ministerio de Turismo y Deportes había concedido al Ente en el ejercicio anterior, contra rendición de gastos.

Luego de averiguaciones, llamados telefónicos al Ministro Lammens y a la Secretaria Martínez, Adriana Romero a cargo de la presidencia, logró que el Ministerio le informara que no se depositaban los fondos porque los ítems rendidos no se correspondían con el objeto del subsidio otorgado.

Otro de los fuertes conflictos que se produjeron fue la falta de pago de la cuota al Ente por parte de Chubut y Neuquén. Pero en marzo de 2021, Chubut apuró el expediente del pago para poder asumir el cargo de la Presidencia.

En la primera reunión, en Puerto Madryn (marzo 2021, poco después de la cumbre de gobernadores y gobernadoras en Madryn) una vez asumida la Presidencia el Ministro García, solicitó un aumento en el aporte, proponiendo que pase de 800.000 a 1.300.000 pesos por provincial. La pampa, entonces, respondió que no le era posible aumentar el aporte en esos términos.

“Durante mi Presidencia fue absoluta la imposibilidad de realizar cualquier acción que demandara recursos- ratificó Adriana Romero.

“Según el reporte de la Directora Ejecutiva, una vez que obtuve de la Comisión Directiva el acuerdo para realizar una aplicación donde se pudiera contar con información del sector privado, geolocalización y otras prestaciones relacionadas con la situación epidemiológica, no era posible realizar lo autorizado por la CD. El Ente no contaba con recursos, sino con deudas. Se iba a lograr sostenerlo hasta marzo pagando los sueldos y el alquiler, porque Neuquén y Chubut no habían depositado su aporte” señaló, especialmente apuntando a cómo la deuda creada por Chubut y Neuquén habían inmovilizado las acciones del Ente al desfinanciarlo.

“Los gastos fijos son alrededor de $ 390.000 mensuales, incluyen alquiler oficina, expensas, sueldos, cargas sociales, honorarios contador y prensa, impuestos y servicios. En diciembre hay que tener en cuenta aguinaldos y las deudas de viajes ($ 283.700).

Con los aportes que aún faltan ingresar (Chubut y Neuquén) podemos llegar justo hasta el año próximo, alrededor del mes de marzo, cuando comienzan los nuevos aportes 2021 (siempre y cuando ingresen en diciembre/enero los adeudados», explicó la pampeana en una comunicación interna.

En la documentación de la rendición de gastos presentada por el Inprotur “se contrató a un técnico de Chubut, un Sr. Bruscela, desconocido por la Presidencia, sin compulsa de precios ni presupuesto previo, y se le pagó. Es decir, se usó una metodología de “hechos consumados” sobre los cuales no se puede volver, ni se puede remediar el error, porque al técnico ya se la pagó”, explicó la ex Presidente del Ente.

“Por tal motivo he solicitado como representante de La Pampa, que se reforme el Estatuto y se establezca que la Dirección Ejecutiva no puede disponer, bajo ningún concepto, de los fondos del Ente, ordinarios y extraordinarios”, señaló.

Otra de las irregularidades apuntadas directamente al corazón del Ente Patagonia Argentina, es la falta de liquidación de fondos que el Ente debía rendir a Inprotur, volviendo a incurrir en la disposición de fondos del Ente sin conocimiento de la Presidencia, en ese momento a cargo de la señora Adriana Romero.

Romero ratificó ante OPI Chubut que en todas estas circunstancias considera que se ha incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, deslealtad y desidia en el cuidado de los fondos aportados por las provincias, dado que, a su criterio “la Directora Ejecutiva del Ente (Miriam Capasso) guarda silencio, no brinda las explicaciones del caso, y la actual Presidencia (Ministro Néstor García de Chubut) da muestras de amistad y conformidad hacia su persona y su accionar, en un caso claro de encubrimiento”, apuntó la directora pampeana.

Fuente: El Diario