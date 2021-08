Fue abusada, pasó hambre, y a su hijo le ponía bolsas de nylon por bombachas de goma. Su poder de resiliencia, y la ayuda de alguna gente la hicieron superarlo todo y ahora es una mujer plena y feliz.

No sé si se trató de un milagro. O de qué cosa. Aunque a alguien le pueda aparecer exagerada esa expresión que uso ante lo que voy a narrar enseguida. Pero lo cierto es que algo debe haber iluminado la existencia de aquella chiquita que andaba errante las calles de Santa Rosa, y que conocí -de esto hace alrededor de tres décadas- como Rosita. Sí, ella era Rosita, la pibita que a cualquier hora con su hermanito 3 ó 4 años menor vagabundeaba por allí. Una mocosita de unos 9 ó 10 años -no más-, simpática, cariñosa, siempre sonriente… aunque su sonrisa en realidad escondiera una gran pena.

Tan distinto.

Pasaron los años y nada supe después de ella, hasta estos días en que reapareció cuando yo creía que nunca más volvería a verla. Y no la hubiese reconocido jamás… de aquella niña de cabello oscuro cortado a lo Príncipe Valiente con el flequillo cayendo sobre su tez morena, que apenas se alzaba del suelo, a esta mujer de ahora hay un abismo. De no haber combinado que nos juntábamos a charlar, y de no haberme hecho una seña diciendo que era ella, no la hubiera reconocido jamás.

«Salvarse» no es sólo poder comer.

Cuando los aciagos días del 2001, con un grupo de gente armamos un comedor comunitario en Villa Tomás Masson norte. Unos doscientos pibes y pibas iban por una comida los sábados y domingos. La debacle delarruista había explotado en el país, y había hambre… Un empresario del medio -que nunca quiso ni que se lo nombrara- aportó buena parte de la comida que se servía en el comedor. En esos momentos, al ver la penuria extrema de muchas familias, supe decir que si «se salvaban» diez de esos pibes ya era bastante, con todo lo terrible y triste que pudiera ser una reflexión semejante.

Después de eso muchos fueron los que no pudieron zafar, y aún viven en la indigencia, ya hombres y mujeres grandes.

Rosita rondaba las calles.

Era un poco el caso de Rosita. Siempre había imaginado que su futuro no podría ser bueno… que lamentablemente no tendría oportunidad de forjarse un futuro, tener una familia, trabajo y bienestar. No alentaba que pudiera darse eso en el contexto familiar que la rodeaba, las condiciones de enorme pobreza que la hacían vagar todo el día -junto a su hermanito algunos años menor-, esperando que alguien le ofreciera algo para comer… pero sobre todo que le dieran un poco de afecto.

La tengo muy presente en mi memoria, con esa picardía de los pibes de la calle, pero además dueña de una simpatía y una inteligencia singular. Y recuerdo que a los que la tratamos en ese tiempo nos ganó el alma… La escuchábamos, la aconsejábamos, y también le convidábamos un sándwich o alguna golosina.

Y cuántas veces -al terminar de trabajar, ya bien de noche-, uno de nosotros la regresaba a su vivienda en Avenida Belgrano para asegurarnos que iba para allí, y que no seguiría la ronda aunque fuera tan tarde. «Vos y Juan Pablo (Gavazza) me sabían llevar…», rememora; «y a veces me dejaban usar las computadoras del diario», rememora.

La familia hoy.

Ella es Araceli Rosa Cornejo (37), aunque para mí sigue siendo Rosita -por lo menos hasta que me acostumbre a llamarla por su primer nombre. Es hija de Mary (56) y está en pareja con un joven oriundo de Catriló. Tiene tres hijos: el mayor es Sergio (20) trabaja en la Heladería Lomoro (es sub campeón nacional de yudo y estudia profesorado de Educación Física en Pehuajó, donde cursa junto a su novia Liza Rojas, que a su vez es campeona nacional de la misma disciplina); sigue Benjamín (14), que está en el secundario y practica natación en All Boys; y luego viene Tiziano (4) que va al Jardín en la Escuela 6.

Muchos hermanos.

Eran ocho hermanitos: Claudio (39), Araceli, Gustavo (era el chiquito que andaba para todos lados con Rosita y fallecio hace 6 años cuando tenía 24 en un accidente), Jésica (30), Kevin (27), Cristian (23), Yaniana (21) y Damián (18). «A mi papá lo conocí. Es de apellido Rodríguez, y aunque no quiso hacerse el ADN sí me reconoció al menos verbalmente… y por su parte tengo seis hermanos más, todos adultos», puntualiza.

Agrega que su pareja es Ivan Daniel Santa María (33): «En este momento se esta haciendo quimio por un linfoma no hodgkin tipo B. y se encuentra desocupado, después de haber trabajado en Gente de La Pampa».

De ayer a hoy.

Le digo a Araceli de mi felicidad por encontrarla tan bien, y por suerte ella tiene ganas de contarlo todo. Es hoy una mujer plenamente empoderada.

No la había visto nunca más desde que era aquella morochita que desde sus escasos 10 años nos sentía sus amigos. Por eso me sorprendí cuando tiempo atrás Mady Calderón me dijo que Rosita le había hablado de mí, y que le contó que yo alguna vez escribí una nota sobre su dura realidad de antaño. ¿Cómo está?, quise saber… Y la respuesta me sorprendió: «Si la vieras. Es una persona feliz, formó su familia, tiene sus hijos, trabajo… Está muy bien», resumió Mady, quien se tomó el compromiso de conseguir que volviera a encontrarla en algún momento.

El reencuentro.

Y eso sucedió esta semana. Era lunes, feriado para los Gastronómicos que festejaban su día, por lo que la cita para el café fue en una estación de servicios (precisamente del empresario que aportaba para aquel comedor que tuvimos por algunos años desde 2001). Me encontré al llegar con la cantante Paola Ruiz Díaz y le comenté qué andaba haciendo… En tanto, desde dentro del buffet alguien me hacía una seña: «Aquella es la chica», me avisó Paola.

La sonrisa amplia, la alegría del reencuentro como dos buenos amigos que hace mucho no se ven… dice el tango. Entre tantas pálidas que nos presenta la vida a cada instante -más en estos tiempos de pandemia- escucharla es como una invitación a creer, a pensar que se puede tener todavía un cachito de esperanzas.

La miro y trato de encontrar en sus rasgos a Rosita… Y sí, allí estaba, en la mirada de Araceli, en su sonrisa fresca… Chispeante, vivaz, locuaz: «Nunca me olvidé de ustedes… me ayudaron mucho. A vos te vi una vez en la calle, te saludé pero no me diste tiempo a decirte que era yo. Porque siempre andás apurado», casi me reprocha.

Bolsa de huesos a 25 centavos.

Y vuelve sobre su antigua y difícil existencia de cuando nos conocimos. «Vivíamos en una casita muy pobre en Avenida Belgrano… en invierno hacía mucho frío porque las ventanas estaban tapadas con chapas, y por allí se metían las ramas de un árbol. Y en verano también, el calor era insoportable. Y sí, éramos muy pobres: por eso con mi hermanito Achito, que tendría 6 ó 7 años nos escapábamos a andar por ahí todo el día. A veces juntábamos 25 centavos y comprábamos una bolsa de huesos, que mamá los hervía y los preparaba con arroz… nosotros a lo mejor no tanto, pero mamá seguro que sí pasaba hambre pero lo disimulaba… A mí y mi hermanito había alguna gente que algo nos daba. A veces andábamos caminando toda la tarde y pedíamos casa por casa», resume.

Nené, como una madre.

En su recorrida por la ciudad Rosita ganaba amigos… desde su sonrisa indeleble y su simpatía. Y los tiene bien presentes: Nené es la esposa de Ramiro Calderón, y ella fue importantísima para la pequeña: «Me enseñó de valores, a entender que estaba bueno hacer el bien; me dio clases de catecismo y jugaba con sus hijas Mady y Silvina… En la fiesta de egresados de la primaria me regaló ropa y me llevó en su auto hasta el lugar, y me hizo sentir una princesa… y entonces cómo no creer en las personas», reconoce.

Una niña abusada.

Iba a la escuela, pero muchas veces se hacía la rata y «callejeábamos… Además era como que la mamá no quería que estuvieran en la casa, «así que volvíamos a las 10 u 11 de la noche ya para dormir».

Aunque tiene como un bloqueo de muchas cosas que le pasaron hasta esa edad, lo cierto es que Rosita (a quien llamaré Araceli desde aquí) era abusada por su padrastro… Y fue entonces que comenzó a rebelarse, hasta contarle a Mary -su madre- lo que le estaba sucediendo. «Mamá también fue forzada cuando chica, y me acompañó a hacer la denuncia» (ver aparte).

Los riesgos de la calle.

Pero nada iba a cambiar demasiado. «A los 12 me puse de novia… y después no era que él me obligara pero empecé a prostituirme. Tenía 14 para 15 y caminaba a la tarde por la calle con otra chica; y más tarde iba a hacer turnos en el cabaré…», dice con total crudeza. Y cuenta algo más: «¡Querés creer que algunos que me buscaban ahí eran los mismos que en algún momento me habían ayudado!», y sigue: «A ninguno le importaba que yo era menor… ni a los del cabaré ni a los clientes», completa.

La maternidad.

A los 16 quedó embarazada. Se drogaba con marihuana y pastillas, y la inminencia de un hijo fue un antes y un después: «Entendí que si quería tener a mi hijo no podía seguir con eso… la pasábamos mal con mi pareja, tengo memoria de haber sentido hambre, nos arreglábamos como podíamos y a veces íbamos a pescar a la laguna para comer».

Todo era cuesta arriba, complicado: «Tengo muy presente que le ponía al bebé bolsas de nylon porque no podía comprar bombachas de goma…», y conmueve la aspereza de su relato.

Un Plan Trabajar.

Pasó el tiempo y anduvo siempre procurándose un trabajo. «Daban los planes Trabajar, y fui cien veces a pedirlo, pero no me daban bolilla… hasta que una vez vi que le daban a otra chica que había ido después que yo y me le metí al que estaba encargado y le pateé todo. Tuve que hacer un lío bárbaro hasta que me lo dieron», se sonríe al contarlo.

Eso iba a empezar a cambiar su vida, a darle casi una vuelta de campana. «Sí, porque rompí las cadenas. Me destinaron a la Brigada Mecanizada X a hacer tareas de limpieza; y después con el Padre Ermesino, con el que estuve dos o tres años. Más tarde me pasaron a Salud, en la Asistencia Pública, y como justo había una persona que se jubilaba hice una capacitación en el Laboratorio», sintetiza.

En el Lucio Molas.

Luego el Gobierno provincial sancionó la ley 2343 y eso le abrió la puerta para pasar a planta permanente. Primero estuvo en una Posta y hoy trabaja en el Hospital Lucio Molas. Ahora sí tranquila y contenta, con su trabajo y sus compañeros y compañeras.

«La verdad es que también tengo mucho que agradecer, a Marta Oyarzún, a Liliana y Roxana Rechimont, a Julio Hostarena y Ricardo Araujo… y a varias personas más. Ingresé a la militancia gremial en ATE, y ahí conocí mis derechos; me empoderé y comencé a participar de encuentros de mujeres y del movimiento feminista. Además estoy en el PCR (Partido Comunista Revolucionario)», continúa.

Rosita a la Universidad.

Pero no sería todo, porque incentivada hizo los estudios secundarios, se recibió y fue por más. «Sí, fui a la Universidad, empecé Abogacía un tiempito y después me metí en Comunicación Social, donde tuve de profesor en Gráfica 1 a Gustavo Silvestre, que me río porque siempre me decía que yo preguntaba demasiado… Lástima que no me daban los tiempos, pero me encanta la posibilidad de estudiar. Ya vendrá…», dice como apuntándole al futuro.

Esperando la casita.

Hoy sus días empiezan muy temprano. «A las 5 y media de la mañana me levanto, voy al hospital y a la tarde al gimnasio… y bueno, hago todas las tareas de la casa, limpiar, cocinar… lo que venga, y todos colaboramos», reseña.

Está anotada en el IPAV para una casa de barrio, y se ilusiona: «Esperamos tener suerte, porque hoy vivimos en la casita del Plan 3.000 que nos presta mi mamá», indica.

Convinimos en sacar algunas fotos en el Parque Infantil -justo frente donde vive Nené-, y allí nos encontramos cuando Araceli llega en su VW Surán junto a su familia y todos se prestan a posar para el fotógrafo.

El milagro de la vida.

Le pregunto por sus sueños, y me contesta contundente: «¡Sabés que no tengo sueños…! Porque cuando era más chica soñaba con tener una familia, un hogar… Y lo tengo todo: un gran compañero como Iván, mis hijos. Soy una gran afortunada. No tengo dudas», dice convencida.

Se queda un poquito como pensando y admite -no obstante- que sí, que tiene una cuenta pendiente: «Sí, hacer una carrera universitaria… y alguna vez la haré», casi parece prometerse.

La miro mientras se aleja con su familia y me siento satisfecho, aunque sea por un ratito. Aquella pibita de la calle por la que alguna vez temí es hoy una mujer plena y feliz. «Sí, pude salvarme», me dijo en un momento de la charla

No sé cómo fue, pero sucedió. ¿Será eso que no puedo explicar el milagro de la vida?

Gracias y más gracias.

En su perfil de wattsapp Araceli repite tres palabras en una frase: «Gracias, gracias, gracias». Tal vez un modo de agradecer a quienes la ayudaron a «salvarse», como ella expresa. Pero quiso ser más contundente y escribió lo que aquí sigue:

«Y sí… quería escribir algo con mis palabras para vos y todos los que en su momento pasaron por la vida de esa niña desprotegida y con poco futuro… Y es gracias. A todos los que en ese momento de mi vida estuvieron para darme una moneda, un consejo, un poco de afecto, y me permitieron ser la persona que soy y de la cual hoy me siento orgullosa».

Gracias a Nené.

«Me acuerdo de Nené (Calderón), quien me dejaba entrar en su casa y mientras ella ordenaba me preparaba la leche y galletitas, y con los dibujitos en tevé era feliz. Feliz con ese amor que me daba sin ser nada de ella. Cada cumpleaños me llevaba una torta, unos globos y gaseosas para compartir con mis hermanos.. ¡Era como mi segunda mamá! De ella conocí el amor más grande y puro que un ser humano puede entregar».

«También recuerdo al ‘Ruso’ de Texas que siempre pasaba y me regalaba caramelos. Me decía: ‘anda a tu casa y estudia’; y un día me regaló una jumper y fue uno de mis tesoros más preciados… aunque me quedaba re grande. Y a Julio Tamborini, el arquitecto, que me invitaba a su casa los fines de semana y su señora y sus hijas compartían conmigo como si no fuera de otra clase social… Jugaba con sus juguetes y me cocinaba unas cosas muy ricas».

«Gracias a Silvana la dueña de la heladería ‘Mónaco’, que fue mi primera maestra jardinera, que me regaló mi primera cartuchera de nena, con cosas delicadas dentro que sólo el que podía las tenía».

Amigos de la Redacción.

«Y no olvido que en la Redacción (del diario) me permitían usar la compu cuando los jefes no me veían… esto hacía que mi curiosidad por algo mejor se despertara a cada paso que daba. Y me acuerdo que los fines de semana iba porque todo estaba cerrado y siempre tenía algo para comer y un lugar de contención. Esa contención que me brindaron cada uno de ustedes con su granito de arena… y eso para un pibe de la calle que no tiene nada es algo muy valioso. No sólo por la atención que me brindaban sino por la confianza que me dieron en cada uno de sus espacios haciéndome sentir que no era una mala persona y que podía ser mejor. ¡Gracias!».

Denuncié y me encerraron.

La madre de Araceli debe haber sospechado algo. «Nosotros apenas volvíamos de la escuela nos íbamos con mi hermanito Achito y no volvíamos hasta la noche… era como que mamá no quería que estuviéramos en casa», rememora.

Habla decidida y sin disimulos: «Desde chiquita fui abusada por mi padrastro, y cuando a los 11 años me decidí a contarle a mi madre, que también sufrió abusos cuando chica, fuimos a hacer la denuncia. En el Palacio de Justicia (Pellegrini y Quintana) el que nos atendió no sabía ni como tomarla… no me creyeron y casi me hacían sentir culpable. ¿Y qué pasó? Terminé encerrada yo: primero en el Hogar San José Obrero, donde las monjas me llevaban y traían a la Escuela 105, y como me escapaba porque no podía hacer nada ahí me mandaron al Hogar de Tránsito, en la Avenida Roca… sin poder salir, sin televisión. Claro, yo era la chica rebelde», reflexiona con cierta amargura.

Por Mario Vega

Fuente: Diario La Arena