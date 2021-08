Luciana Ortiz Luna es médica y pre candidata a diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán el próximo 12 de septiembre. Y aunque cobró cierta notoriedad en Neuquén el año pasado por contar con crudeza en sus redes sociales la situación extrema que se vivía en los hospitales en el momento más álgido de la pandemia de coronavirus, hay quienes la confundieron con otra persona pública.

A través de sus redes sociales, Ortiz Luna compartió un gracioso video en el que respondía preguntas en Tik-Tok acerca de sus propuestas, pero hubo una que la sacó de la arena política y la llevó a una inesperada: “¿No es la de ‘Floricienta’, Delfina?”, le consultó un usuario.

Con humor, ella respondió: “Si mal no recuerdo, se refieren a la actriz Isabel Macedo. No, no soy yo. La verdad es que tiene muy lindos trabajos y además me parece que es la esposa quien alguna vez fue gobernador de Salta”, señaló en referencia a Juan Manuel Urtubey.

Y aclaró: “Pero no, soy solo médica, médica de emergencias y soy de Neuquén”.

El video fue compartido por la propia pre candidata, que aprovechó a mencionar a la actriz al pie de la publicación: “¿Isabel Macedo, nos parecemos?”

¿Quién es Luciana Ortiz Luna?

Luciana Ortiz Luna es médica y estuvo ocho años al frente del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), hasta julio de 2020.

Sin embargo, en plena pandemia fue removida de su cargo por, según sus declaraciones, “no seguir los lineamientos de Provincia».

En reiteradas oportunidades, Ortiz Luna denunció la situación precaria que vivían los hospitales de Neuquén, donde la ocupación de camas de terapia intensiva por la pandemia de coronavirus llegó al colapso.

Este año, la ahora pre candidata tomó relevancia por sus dramáticas declaraciones sobre la situación que se vivía en la provincia. Sus palabras recorrieron todos los medios del país mientras Argentina transitaba la segunda ola de la pandemia.

«Por el Código de Bioética nos dijeron que si no pueden sostener un paciente déjenlo morir: teníamos un hombre de 56 años que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance, pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor poner un poco más nosotros. Lo sostuvimos como pudimos mientras que con el equipo nos propusimos avanzar con el tratamiento hasta que apareció una cama de terapia intensiva”, había contado la médica.

