El astro argentino Lionel Messi admitió este domingo que la inesperada noticia de su salida de Barcelona lo mantiene «bloqueado, con mucha tristeza» y acerca de su futuro adelantó que París Saint Germain de Francia «es una posibilidad».

La máxima leyenda del club catalán aseguró que «estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona», un deseo que compartía junto a su familia, pero lamentó que no se haya podido concretar «por un tema de Liga».

Messi ofreció una conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou al que ingresó quebrado emocionalmente, ante la vista de su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, el presidente Joan Laporta, el plantel profesional y la prensa local e internacional.

Conferencia de prensa

«En estos días estuve pensando qué iba a decir y la verdad es que no me sale nada. Estoy bloqueado. Es muy difícil para mí, después de pasar toda mi vida acá, no estaba preparado para esto», introdujo Leo, vestido con un elegante traje azul.

«El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, dije que no quería seguir pero ahora sí quería. Nunca mentí. Estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona, que era lo que deseábamos con toda mi familia», aseguró.

«Siempre tuvimos en cuenta nuestro bienestar para estar en la ciudad y seguir disfrutando de la vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. Pasé casi toda mi vida acá y hoy me toca irme con mi mujer y mis tres hijos catalanes argentinos. Estoy orgulloso de lo que hice y no tengo dudas de que vamos a volver a esta ciudad, que es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos», contó.

Messi declaró que de su parte hizo «todo lo posible» para continuar en Cataluña y que lo mismo le garantizaron «Laporta y el club», pero que al final todo se frustró «por un tema de Liga».

«Mi contrato nunca fue un problema, lo había bajado al 50 por ciento y estaba todo arreglado. Nadie me pidió nunca más nada. Todos estábamos convencidos de que se iba a arreglar, que no había ningún problema. Después pasó lo que pasó no se pudo. De mi parte fui muy sincero. Nunca engañé a nadie», reveló.

Con la intención de evitar polémicas, el argentino eludió la pregunta sobre si sentía traición por parte de alguien y aclaró que con Javier Tebas, responsable del torneo español, no tiene «ningún problema».

«No sé bien cómo fue el entramado de todo esto, lo único que sé es que no se pudo hacer por la Liga y la deuda del club. No tengo nada que decirle a Tebas, ningún problema con él», aseguró.

Barcelona comunicó el jueves pasado el alejamiento del astro rosarino por «obstáculos económicos y administrativos» relacionados con la normativa de LaLiga, que le impide inscribir el nuevo contrato de Messi por quedar fuera de los parámetros del fair play financiero.

Messi, de 34 años, cuyo vínculo venció el pasado 30 de junio, tenía un acuerdo de palabra para la extensión pero Barcelona no pudo encajar las cifras del convenio dentro de la normativa impuesta por las autoridades del fútbol español.

Acerca de su futuro, el argentino reconoció que PSG «es una posibilidad» pero aclaró que aún no tiene arreglado «nada con nadie», al tiempo que confesó su deseo de «seguir compitiendo y ganando títulos» en un auditorio que exhibió a un costado todas las copas levantadas con el equipo «blaugrana».

El argentino dijo que la fotografía que se tomó con cuatro futbolistas del PSG durante sus recientes vacaciones «fue una casualidad» que no debe interpretarse como una señal para su futuro.

«Durante la Copa (América) habíamos hablado con (Leandro) Paredes y ‘Fide’ (Ángel Di María) para juntarnos en Ibiza. Me llamó ‘Ney’, que es mi amigo, y me dijo que nos juntáramos que estaba allá. Comimos un asado, también estaba (Marco) Verratti y después nos hicimos una foto del momento. Fue una casualidad, no hay más que eso. Nada raro», aseguró.

Messi afirmó después que dio todo por Barcelona «desde el primer hasta el último día», agradeció a sus ex y actuales compañeros y también a los hinchas, de los que hubiera querido despedirse «de otra manera».

«Nunca imaginé que fuera así, hubiera querido hacerlo con la gente en el campo. Si se da en un futuro obviamente que estaré dispuesto pero me gustaría que fuera ahora, en el momento que me toca irme», lamentó.

Para el argentino iniciar una nueva etapa deportiva en su carrera es como «empezar de cero» a todo nivel. «Un cambio duro, difícil, para toda la familia. Siento mucha tristeza, todo esto fue un baldazo de agua fría que hasta el día de hoy estamos asimilándolo como podemos».

Finalmente, Leo envío un mensaje de aliento a todo el barcelonismo: «El Barsa es uno de los equipos más grandes del mundo y tiene una grandísima plantilla. Los jugadores pasan, el club es más importante que cualquiera, como dijo Laporta. La gente se va a acostumbrar, al final todo se acomoda».