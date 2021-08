Todo comenzó en una reunión clandestina. En horas de la mañana, personal policial recepcionó un llamado del nosocomio local que informaba que un joven de Castex ingresó con una herida de arma blanca en el tórax.

Se inició una causa judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal, dónde, a partir de testimonios recabados de diferentes testigos, se logró individualizar al posible causante del hecho. Posteriormente, el supuesto agresor fue puesto a disposición de la justicia.

El imputado y la víctima habrían concurrido a una reunión no autorizada en un domicilio ubicado en cercanías a la Ex Estaciones de Trenes, sitio donde se habría originado una riña.

Por otra parte, el damnificado se negó a mantener diálogo con personal policial interviniente. Actualmente permanece en estado de observación en la Hospital Gobernador Centeno de General Pico. Hasta el momento no ha manifestado su intención de instar acción penal contra su victimario, según confirmó a Impacto Castex el comisario, Marcelo Bustos Paulino.

Ambos involucrados en el hecho cuentan con antecedentes policiales.