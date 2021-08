El presidente Alberto Fernández desmintió la tapa de Clarín donde lo acusan de haber intervenido para que el empresario Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, ganara 19 licitaciones del Estado. Al borde de llanto, el jefe de Estado afirmó que ni siquiera mantuvo un diálogo con el empresario y señaló que le genera dolor que ensucien su nombre.

«No soy un ladrón, no lo fui ni lo seré. Nunca he comulgado con esas prácticas y porque lo único que voy a dejarle a mi hijo es el buen nombre de su padre. Por lo tanto me pone muy mal que maldigan de esa forma mi nombre», afirmó Alberto Fernández al borde del llanto.

«Si hay algo en lo que siempre he hecho culto es en la honestidad que me enseñaron mis padres. Uno con cierta paciencia puede ver la cantidad de barrabasadas que se escriben y se dicen, pero la verdad es que a uno lo acusen de ser indecente es la mayor acusación que pueden hacerle a un funcionario», comenzó diciendo Alberto Fernández.

En una entrevista con Victor Hugo Morales, por AM 750, el máximo mandatario explicó que «el señor del que están hablando es la pareja de Sofía Pacchi, una mujer que trabajó con Fabiola (Yáñez) que tiene más de 30 años y que en su juventud fue modelo. Yo no lo sabía, pero tampoco me importa, porque ser modelo no es ningún impedimento».

«A la pareja lo habré visto dos veces en mi vida en alguna ocasión social. Es más me enteré que tenía una empresa tecnológica por la nota», sostuvo.

Alberto Fernández explicó que la propia nota enfatiza que los contratos que el empresario tiene con el Estado fueron refrendados por el poder judicial y el Consejo de la Magistratura, poderes en que el ejecutivo no tiene ninguna incumbencia. Además sostuvo que elevará un pedido de informes acerca de las licitaciones que ganó el empresario.

«La verdad que no tengo ninguna idea de si este señor ha ganado alguna licitación en el Estado, pero si lo hizo debe haber sido porque fue la mejor oferta, porque jamás en mi vida he interferido a favor de él», informó.

«Le juro por mi hijo que no sé cómo se llama. Lo conozco como el chino y es la pareja de Sofía», afirmó.

Victor Hugo Morales leyó uno de los párrafos de la nota donde sostiene que el empresario acudió a una reunión con Alberto Fernández el 2 de abril de 2020. «Nunca existió esa reunión, es más el 2 de abril yo no festejé mi cumpleaños. Él creo que vino acompañando a Sofía por algo que había convocado Fabiola por una fundación. No tengo la menor idea de lo que me hablan, no hay nada peor que explicar algo así, porque simplemente no ocurrió», sostuvo.

«Lamento mucho tener que explicar una mentira. Es muy indignante, ¿cómo explico algo que no ocurrió?», preguntó.

Alberto repudió el ataque a Florencia Peña y Pacchi

El presidente lamentó que los medios de comunicación hayan atacado a Florencia Peña y Sofía Pacchi por haber ingresado a la Quinta de Olivos. A Florencia Peña la castigaron de un modo muy injusto e ingrato”, expresó el mandatario recordando que los supuestos periodistas la señalaron por haber protagonizado un escándalo sexual.

«Vieron que Pacchi había entrado muchas veces y vieron que en su juventud había sido modelo como si eso fuera algo malo», agregó.