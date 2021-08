El presidente Alberto Fernández habló por primera vez sobre el registro de visitas a la Quinta de Olivos en los inicios de la estricta cuarentena por el coronavirus. “Durante la pandemia recibí a miles de personas porque estaba gobernando, ¿o querían que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”, afirmó.

En diálogo con el programa radial de Víctor Hugo Morales por AM 750, el mandatario expresó que «le hubiera encantado” que la oposición «ayudara con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI”, pero indicó que optaron por armar una “discusión sobre quién entró a la residencia Olivos”.

El Jefe de Estado continuó: «Como no soy corrupto, intentan generar una imagen que no es, como que convertí a Olivos en un lugar de placer. Yo debo ser el Presidente que menos cosas hizo ahí. No cambié ni una cortina. Tengo conciencia realmente republicana».

Fernández se solidarizó con la actriz Florencia Peña por los ataques de los diputados de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Waldo Wolff. «La castigaron de un modo muy injusto e ingrato. Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques», sostuvo. Y aclaró: «Yo la vi una sola vez en mi vida a Florencia cuando vino a hablar por sus compañeros de trabajo”.

Además, aclaró que no mantuvo ningún encuentro con el empresario Chien Chia Hong. «Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira», dijo el Presidente esta mañana, en referencia a una nota publicada hoy en la tapa del diario Clarín.

«No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente», amplió el Presidente al ser consultado sobre las licitaciones que habría ganado el empresario. En este punto, Fernández añadió: «Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente».

De esta manera, el Presidente se refirió a la nota publicada hoy por el diario Clarín, titulada: «Después de ver al Presidente en Olivos, el empresario taiwanés consiguió 19 contratos con el Estado Nacional en sólo un año», en referencia al empresario que es pareja de Sofía Pacci, quien trabaja con la primera dama Fabiola Yañez.

«El señor del que están hablando es o ha sido la pareja de Sofía Pacci que es una persona que trabajó con Fabiola, y que en su juventud fue modelo. Yo no tenía conciencia de eso y no me preocupa porque ser modelo no es un problema y nunca lo ha sido», aclaró el mandatario. Además añadió que Pacci «es una persona correcta que ha trabajado cerca de Fabiola y a su pareja creo que lo debo haber visto una o dos veces en mi vida en una ocasión social; es más, me enteré que tenia una empresa que se dedicaba a cuestiones tecnológicas leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos».

«No tengo la menor idea si este señor ha ganado alguna licitación en algún sector del Estado y si lo ha hecho será porque ganó y en el concurso habrá sido la mejor oferta», dijo tras insistir: «Jamás en mi vida he intervenido en favor de él, se lo juro por mi hijo, de que además no tengo idea de como se llama, lo conozco como el chino, la pareja de Sofía». Sobre la supuesta asistencia de Chien Chia Hong a Olivos el 2 de abril en ocasión del cumpleaños del Presidente, Fernández fue claro: «Yo no festejé mi cumpleaños». En ese marco, aclaró: «Las personas que ingresaron a la noche no son amigos míos, es gente que trabajó con Fabiola y creo que hicieron una cena con ella».