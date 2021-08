La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa se declaró en pie de guerra. Acusó a la Secretaría de Energía de perjudicar a las cooperativas eléctricas en los cálculos de las compensaciones, que se traduce en un atraso tarifario y menos subsidios, y también le reprochó a la conducción de la Fepamco, el resto de las cooperativas, complacencia ante esa situación.

El lunes pasado el presidente del Consejo de Administración, Alfredo Carrascal, envió un duro documento al presidente de Fepamco, Carlos Santarosa. En el mensaje recriminó al gobierno provincial, a través de la figura del secretario Matías Tosso, de no estar cumpliendo con los términos del contrato de concesión y de haber dejado de lado a la Administración Provincial de Energía en la gestión de esos convenios.

Carrascal no ahorró chicanas: le dijo a Tosso que les pide eficiencia y no cree en sus informes técnicos, desde el mismo lugar desde el que «perdieron una subestación» por irregularidades que investigó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que pidió echar a dos funcionarios por el hecho.

Por su parte, este jueves el presidente de la Fepamco, Carlos Santarosa, le dijo a este medio que «es una nota más» que recibió la entidad y que no hará declaraciones hasta que no se trate el tema en la reunión del Consejo, probablemente la próxima semana.

Situación de «extrema gravedad»

En primer término, Carrascal explicó que el propósito del mensaje es «dejar claramente expuesta la posición de la CPE en referencia a la situación de extrema gravedad que está atravesando la institución en razón del atraso tarifario del servicio eléctrico y la estrechez de recursos asignados en carácter de subsidio por las autoridades provinciales».

«Si bien descontamos que lo expresado podría estar reflejando la realidad de algunas, de Ia mayoría o tal vez de todas las cooperativas pampeanas de servicios, es nuestro deber, como miembros responsables de la conducción de esta Cooperativa, hacer todo lo que este a nuestro alcance a fin de dar cumplimiento de manera cabal con los convenios de concesión oportunamente suscriptos con las autoridades de Ia provincia. El cumplimiento de estos convenios no se está verificando en estos momentos y esto ha colocado a nuestra entidad en una situación de extrema vulnerabilidad. Nuestra responsabilidad en ello es indelegable», reafirmó el dirigente cooperativo.

Aclaró que «no podemos dejar de reconocer el momento excepcional que atraviesa el conjunto de la sociedad con motivo de la pandemia mundial de COVID que repercute en el desarrollo normal de las actividades, con consecuencia directa en la caída del consumo eléctrico y el deterioro de la capacidad de pago de nuestros asociados, cuestión extremadamente conocida por todas las cooperativas, reflejada en el notable aumento de Ia morosidad».

«Es enorme el esfuerzo que vienen haciendo nuestras asociadas y asociados para mantener su facturación al día, con sueldos que no alcanzan y aumentos continuos en la canasta de alimentos y no podemos dejar de valorarlo. Este esfuerzo le ha permitido a nuestra institución sostener sus compromisos con trabajadores y proveedores. Incluso hasta hoy con el mayor de ellos, la APE», rescató.

Recursos que no llegan

«Creemos que el cumplimiento de Ia CPE, junto con el de Ia mayoría de las instituciones pampeanas y merced al esfuerzo de nuestras asociadas y asociados, ha propiciado que el gobierno nacional le asigne recursos extraordinarios a nuestra administración provincial en razón del cumplimiento de sus pagos a CAMMESA. Hecho que saludamos y nos reconforta, porque nos sentimos parte de este logro», indicó Carrascal.

«En la situación actual y proyectando los recursos asignados por la administración provincial, no dudamos en definir que en nuestros estados contables se reflejara la profundización del deterioro. Situación que solo es posible atenuar, en el delicado contexto actual, con el auxilio oportuno de Ia administración provincial, pues comprendemos, como ya lo hemos expresado, que Ia economía de nuestros asociados no resiste el aumento requerido para equilibrar hoy las ecuaciones del sector», alertó.

«En los últimos tiempos hemos asistido a encuentros de Ia federación con las autoridades provinciales en las que se ha puesto en duda Ia procedencia del reclamo de las cooperativas. Se han cuestionado los métodos de cálculo vigentes y se han sugerido fórmulas que rápidamente se han descartado por gruesos errores de concepción. No terminamos de entender las razones por las cuales se da por tierra la experiencia de tantos años entre la APE y la Federación, sobre cuya relación de respeto, confianza y trabajo conjunto, se construyo el sistema eléctrico pampeano, ejemplo de virtuosidad, destacado permanentemente por autoridades y dirigentes de todo el país», lamentó el presidente de la CPE.

Carrascal apunta el reclamo al rol que debería asumir, según su criterio, la Fepamco. «La independencia, tanto económica coma política debe ser resguardada y preservada, de modo que no se dificulte la defensa digna y oportuna de los intereses de todas y cada una de las entidades que conforman esta organización de segundo grado. La Federación, no obstante estar conformada por cooperativas que prestan servicios públicos, no forma parte del estado, y como concesionarias, tenemos la responsabilidad y la obligación de exigir que el estado asegure la compensación tarifaria del servicio establecida en cada una de los convenios de concesión.

«A nadie escapa, desde una visión desapasionada comprometida e informada, que los estados contables reflejan la cruda realidad de nuestras cooperativas y que desde hasta al menos tres ejercicios económicos el quebranto del sector eléctrico en la CPE, es elocuente y evidencia el desbalance que estamos planteando», reafirmó.

«Esta situación se resuelve con tarifa a con subsidio. Si hay el erario provincial dispone de recursos extraordinarios, asignados par el gobierno nacional, merced al esfuerzo de nuestros asociados y el compromiso de las cooperativas, estaría sumamente justificado destinar una parte sustancial de dichos recursos a atender la demanda del movimiento cooperativo», argumentó.

«La situación aquí planteada, debiera ser expresada con claridad por la conducción de la federación en defensa del patrimonio de nuestras cooperativas. Es este el momento en el cual debemos poner en claro, que más allá de compartir proyectos, de agradecer ayudas, de reconocer los sitiales atribuidos por el estado provincial en sociedades anónimas de mayoría estatal, el rol de nuestros representantes en la federación es defender la integridad de nuestras empresas solidarias que hay atravesamos una crisis que tenderá sin dudas a agravarse», completó.

«Resulta llamativo que se nos imponga un subsidio coma un aporte del estado provincial a título de «ayuda» (que no alcanza pare compensar el déficit) y que no se quiera reconocer la magnitud del atraso tarifario», apuntó.

«Piden eficiencia y perdieron una subestación»

Finalmente, Carrascal sostuvo que «en este escenario de extrema gravedad de nuestras economías, resulta inaceptable que se nos convide a reuniones con funcionarios para informarnos lo que ya se ha resuelto y que se lo presente coma un acuerdo. Que se nos pida eficiencia cuando el sistema interconectado provincial ha quedado expuesto por la perdida total de una subestación (por razones que investiga la FIA, Pero que son ajenas al movimiento solidario) que demandara, seguramente, muchos más recursos que los que hoy las cooperativas estamos necesitando».

Y añadió: «Que se nos hable de modernización a la vez que se nos niegan recursos para garantizar las inversiones del servicio. Que no se reconozca el enorme esfuerzo que venimos hacienda las cooperativas para sostener servicios de calidad sin perder una sola fuente de trabajo. Con un aumento de la morosidad en todas las prestaciones. Con justificados aumentos de salarios, insumos dolarizados en permanente alza, mayor complejidad y costos en las tareas por protocolos de COVID, en fin, un combo que no ha hecho más que complicar las economías de par si resentidas por Ia caída del consumo previos a la pandemia».

«De ningún modo se pueden avalar compensaciones insuficientes y arbitrarias. Ni que las mismas se efectivicen por fuera de los recibos de nuestros servicios, ya que la futura quita de los mismos, nos volverá a colocar en una situación sumamente vulnerable. De consolidarse este método, a corto plazo estaremos padeciendo sus consecuencias», insistió.

«Es inaceptable que se dude ahora de la información que bajo instrucciones expresas de Ia administración provincial, le venimos entregando periódicamente a Ia APE a fin de regular tarifas», cuestionó.

Carrascal cerró el documento con una advertencia: «En conjunto o en soledad, seguiremos reclamando lo que nos corresponde. Que no estamos dispuestos a que se nos impongan compensaciones sin discutir Ia razón y el modo. Que no vamos a tolerar que se asista mansamente a la descapitalización de nuestra cooperativa ni que se siga poniendo en dudas la labor de nuestros técnicos y profesionales en las comisiones de FEPAMCO», concluyó.

Fuente: El Diario