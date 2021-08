En una entrevista con la revista Caras, Karina Jelinek reveló sus deseos de ser mamá y de hacerlo con Flor Parise, con quien convive y a quien define como su «compañera de vida». «Quiero criar a mi hijo con Flor«, aseguró la modelo, que también reveló detalles del proceso de subrogación de vientre que inició recientemente con una agencia de Los Ángeles. Jelinek ya había contado anteriormente que el motivo para elegir este procedimiento fue estrictamente médico, ya que le desaconsejaron transitar un embarazo, debido a que podría tener complicaciones.

Varios son los famosos de todo el mundo que decidieron ser padres y madres a través de la subrogación de vientre, como Ricky Fort, Marley, Luciana Salazar y Ricky Martin. Dado que es una práctica cada vez más usual gracias a los avances médicos, muchos especialistas lo recomiendan en casos en que la madre podría correr peligro debido a complicaciones, como fue el caso de Karina Jelinek, que reveló recientemente que le desaconsejaron transitar un embarazo. «No es que no pueda quedar embarazada, pero teniendo en cuenta este consejo médico y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre, es que tomé esta decisión«, detalló la modelo, que fue bastante criticada por este tema.

En una entrevista publicada en la revista Caras, Jelinek se mostró muy contenta de estar atravesando este proceso junto a Flor Parise, su «compañera de vida», como la misma modelo la define. «Es un vínculo perfecto en todo sentido. Somos súper compañeras«, contó Jelinek sobre su relación con Parise, con quien convive en Miami. Además, la mediática agregó: «Nos conocemos hace cuatro años y nos volvimos inseparables. Hacemos todo de a dos, compartimos viajes y nuestros días. Cuando nos alejamos un rato ya nos estamos escribiendo«.

Parise tiene un hijo llamado Benicio y que últimamente acompaña a la feliz pareja en su hogar. «Ella ya tiene un hijo y me va a ayudar con un montón de cosas porque ya lo vivió. Si bien ya convivimos, un bebé obviamente va a cambiar la dinámica de la casa«, analizó Kelinek, feliz con el futuro que planea con Flor Parise. En otro tramo de la entrevista, Karina contó que congeló sus óvulos y que priorizó el historial de salud del donante anónimo de esperma, así como también que tuviera rasgos similares a los suyos.

«Dudé mucho pero después me di cuenta de que no puede haber nada malo en traer una vida al mundo y darle amor, aunque eso implique formar una familia distinta a la tradicional, como en la que me crié yo«, sumó la modelo, que también aclaró que todavía no hay un embarazo en curso.