Silvina es ama de casa y fiel seguidora de Telebingo Pampeano. Se dedica a la venta de tortas y alfajorcitos y hace algunas semanas atrás se llevó el bingo mayor por el sorteo que coincidió con el Día del Padre y el domingo 25 de julio -un día antes de su cumpleaños- volvió a ganarlo.

Al respecto contó que comenzó jugándolo junto a su padre y lo dejo luego de que él falleciera. Fue durante la pandemia que se enteró que sus vecinos lo jugaban y decidió volver a hacerlo. “Venía siempre con que me faltaban uno o dos números y para el día del padre lo saqué, me faltaba el 79 y el 49“.

En cuanto a su segundo triunfo, en vísperas de su cumpleaños, relató que se encontraba aislada junto a su familia por ser positiva de covid-19, “jugamos de nuevo porque la agenciara siempre me lo trae, lo saqué de vuelta y mi marido no me creía“.

“Yo le mando un mensaje a la agenciera y le pido que me guarde 3 juegos de los cartones y mi nene los agarra y nos da uno a cada uno, no es que elegimos un número”, explicó.

Según pudo precisar, su papá falleció en febrero del año 2009, “para mí hace de cuenta como que hubiese sido ayer, y yo la tengo con que fue él”, dijo Silvana, dando a entender que es su papá quien desde algún lugar la ayuda.

En lo que respecta a su vida, comentó que es ama de casa y hace muy poco tiempo su marido quedo sin trabajo, por lo que durante ese tiempo ella comenzó a hacer budines, tortas, alfajores y chocolates para vender.

Si bien las cosas mejoraron con el tiempo y su marido logró conseguir otro trabajo ella continua haciéndolo ya que le es fiel a su “clientela”.

Fuente: Infopico