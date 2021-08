“Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, Vargués y Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes. Y que los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista”, escribió el cuestionado legislador desde su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K”.

Durante los últimos días, Iglesias se sumó activamente a la campaña de difamación en redes sociales contra la actriz, la conductora Úrsula Vargues y la asistenta presidencial Sofía Pacchi, cuestionadas por sus diversos ingresos a la residencia presidencial, planteando que las visitas eran de índole “sexual”. Respecto de Pachi escribió: “Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie”. Broma machista a la que se sumó el diputado PRO Waldo Wolff, añadiendo: “Pero ella de rodillas, no?”. Luego Wolf intentó infructuosamente aclarar fue una “ironía” y que se refería a “la economía” y no a Pachi, respecto de lo que su texto no deja dudas.

En el marco del escándalo, el titular del bloque PRO de Diputados Cristian Ritondo cuestionó en duros términos a Iglesias: “No estoy de acuerdo con ninguna declaración de esa característica, cualquier cosa que tenga que ver con el ataque a una mujer por el sexo o el género no estoy de acuerdo”. “No es chistoso y hay que respetar a las mujeres. La política tiene otra altura, no comparto ese tipo de chistes”, remarcó. En el mismo sentido, otra integrante del bloque PRO, Silvia Lospennato, planteó: “Lo que tuiteó Fernando Iglesias está pésimo. Hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en Olivos, especialmente a altas horas de la noche, pero de todos, varones y mujeres y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios”.

Sin embargo, otro integrante de la bancada, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Jorge Enríquez, decidió salir a defender a su par cuestionado, planteando la necesidad de “explicarle” a Peña los fundamentos de las críticas por sus visitas a Olivos, en desvergonzado alarde de “mansplaining”. Desde su cuenta de Twitter escribió: “Florencia Peña dice que no entiende porque le critican sus visitas a Olivos. Si no lo entiende, se lo tenemos que explicar”, acompañando sus dichos un texto que arranca denunciando que “las visitantes VIP desvían la atención haciéndose las víctimas”, aunque luego intenta recuperar las formas aclarando que no se trató de una “crítica a su vida privada” sino de “la indignación de quienes no pudieron trabajar, estudiar ni despedir a sus seres queridos muertos mientras una casta hacía fiestas nocturnas en Olivos y eludía restricciones generales”.

Luego cuestiona a la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti, que planteó que la Cámara sancione a Iglesias y Wolff por sus dichos, afirmando que la proponer un castigo “por hacer chistes con ese escándalo es en sí misma escandalosa”. Sin dar cuenta de los graves problemas de género detrás de los planteos de los legisladores, sigue leyendo todo como una humorada: “El humor es una válvula de escape pacífica ante tantos abusos de poder. No hay en esto nada de misoginia. Quien participa de la vida política o del debate público acepta que se le responda con dureza y a veces con mordacidad, sea hombre o mujer”. Y concluye, ratificando su denuncia sobre la “victimización” de las denunciantes: “Estas victimizaciones sobreactuadas y falsas solo tratan de desviar la discusión de lo que la generó, que son las prebendas del círculo gobernante”.

