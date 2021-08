Con el objetivo que vecinas y vecinos del pueblo puedan construir su primera casa, la Municipalidad de Lonquimay entregó durante la semana terrenos a 14 nuevos propietarios, en el marco de un nuevo programa denominado «LOTEngo 1». En tanto ya se lanzó el «LOTEngo 2» donde las y los interesados podrán anotarse para la adquisición de un terreno.

El acto de entrega de terrenos ubicados en la manzana 39 en la zona norte, que se realizó en el nuevo edificio del Juzgado de Paz, fue encabezado por el intendente, Manuel Feito, al cual acompañaron otros funcionarios y concejales.

«La idea es acompañar a aquellos habitantes que quieren cumplir el sueño de la casa propia», señaló el mandatario y dijo que los terrenos «fueron vendidos a un precio accesible con el compromiso de la construcción de vivienda, haciendo una previa entrega y el resto financiado en cómodas cuotas».

Feito le dijo a este diario que el LOTEngo 1 «es un programa de urbanización que tiene como objetivo acompañar aquellos habitantes con residencia efectiva y con antigüedad en la localidad, que cumplen con los requisitos para vivienda social del IPAV, como no poseer casa u otro lote, para que puedan construir su primera vivienda».

La iniciativa «tiene por objetivo ayudar a mitigar el déficit habitacional que existe en el pueblo. Fue así que entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal se implementó la venta de lotes para residencias a costos accesibles con el objetivo de fomentar la construcción», agregó. Actualmente no quedan lotes en el casco antiguo de la localidad para venta.

El sorteo se llevó a cabo en base a la lista existente de inscriptos de la municipalidad. Cada terreno, de 11 metros de frente y entre 40 y 50 de fondo, tuvo un costo de 150.000 pesos, con entrega del 40 por ciento (60 mil pesos) y 24 cuotas en pesos.

Segundo tramo.

El municipio ya lanzó el «LOTEngo 2», en el que las y los interesados podrán elegir entre dos categorías, residencial y no residencial, que es con acceso a tránsito pesado. Estos terrenos están ubicados en la zona sur, en la quinta de 15 hectáreas que adquirió la comuna el año pasado.

Para anotarse, deberán hacerlo por mesa de entrada del municipio de lunes a viernes, de 6.30 a 12.30 horas. Los que están inscriptos para el «LOTEngo 1», y no salieron sorteados, no necesitan anotarse nuevamente, indicaron desde la comuna.

El precio de estos terrenos y la modalidad de pago lo determinará el municipio en su momento, junto con el Concejo Deliberante. Al comprador, como exigencia, se le pide cercar su lote, realizar la conexión a los servicios y forestar la vereda.

