Las cooperativas de servicios públicos de nuestra provincia harán este miércoles 5 su desembarco oficial en la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (Empatel), cuando en el transcurso de una asamblea de la entidad asuma su lugar en el directorio Miguel Prieto, elegido para representar al sector del capital que les corresponde a las entidades de la economía social.

Sin embargo, y porque aún en forma individual las cooperativas todavía no pueden desde el punto de vista legal suscribir las acciones correspondientes, es el Estado provincial el que mantiene el control hasta tanto esto sea posible.

Empatel fue puesta en marcha en forma oficial hace pocas semanas atrás, el 2 de junio, cuando Andrés Zulueta asumió la presidencia y también tomaron posesión de sus lugares Analía Torres y Diego Salaberry, ambos por el capital estatal, representando al 51% que controla la empresa.

En la asamblea, que se celebrará desde las 11 de la mañana, también se incorporará a la empresa el representante de Aguas del Colorado Sapem, Damián Gaya.

Las cooperativas.

Empatel fue creada por iniciativa del ex gobernador Carlos Verna, que invitó a las cooperativas en forma individual a ser parte de la empresa. La totalidad de las enroladas en servicios públicos aceptaron la invitación y la llegada de la pandemia, que impide por el momento las reuniones masivas y por lo tanto las asambleas de asociados, motivó que aún éstas no tengan una autorización formal de sus «dueños» para sumarse a una tercera empresa, como es este caso Empatel.

Sin embargo, las cooperativas avanzaron en su representatividad y mediante un acto eleccionario donde se presentaron tres candidatos, Miguel Prieto de Corpico fue el elegido para ocupar el lugar en el directorio.

Prácticamente la totalidad de las cooperativas de servicios públicos, que tienen la energía eléctrica y el agua potable como sus servicios básicos históricos, se han sumado a las telecomunicaciones e incluyen internet, televisión y telefonía básica en sus prestaciones. Muchas de ellas se han convertido también en terceros vendedores de telefonía móvil y aspiran en su conjunto a ser directos prestadores de este servicio. Sus objetivos son los mismos por los que fue creado Empatel, por lo que su participación directa en la empresa es natural y abre grandes expectativas.

Licencia, este miércoles.

El directorio del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), postergó para este miércoles 5 de agosto su reunión habitual, por lo que recién ese día recibirán bendición la licencia para Empatel y el Aporte No Reintegrable (ANR) para la cooperativa de Doblas, que este diario anunció días atrás.

Por razones rutinarias, el organismo no hizo la reunión el pasado miércoles y la pospuso para la semana que llega. El temario no se alteró, por lo que pasado el mediodía del 5 se espera que queden firmes ambas buenas noticias para La Pampa.

Fuente: Diario La Arena