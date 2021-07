En relación a la vacuna y la nueva variante, la profesional sostuvo: “Todos los no vacunados fueron los más afectados o que murieron con la cepa delta. Quienes se vacunaron generalmente no necesitan internación o no fallecen por la enfermedad”, precisó.

Además, Torres explicó que “todas las vacunas por más buenas que sean no son efectivas al cien por cien. Me puedo infectar, pero no voy a enfermar. Algunas vacunas tienen menos efectividad que otras y cubren al menos un 70 por ciento de efectividad, esas deberán necesitar una tercera dosis pensando en la cepa delta”, señaló.

En relación al año que viene, la infectóloga agregó que “las vacunas serán como la antigripal a partir de los seis meses. De manera que toda la población se deberá vacunar. El año que viene aparentemente saldrán combinadas las vacunas antigripales y la del coronavirus”, indicó.

Por último, Aída Torres se refirió a una tercera ola en Argentina: “Obviamente tendremos la tercera ola desde el punto de vista epidemiológico calculamos que puede llegar a mitad de agosto o septiembre. Hasta ese momento la Argentina deberá prepararse brindando la mayor cantidad de vacuna y fundamentalmente el esquema completo”, explicó.