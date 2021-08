Uno de los primeros relevamientos preelectorales respecto de las intenciones de voto en provincia de Buenos Aires muestra una clara ventaja del Frente de Todos, que con la candidatura de Victoria Tolosa Paz le saca un 8% de ventaja a las dos listas de Juntos unificadas y un llamativo crecimiento del voto “libertario”, con el economista José Luis Espert logrando casi la misma intención de votos que el neurólogo Facundo Manes. Esto en un contexto de evaluación muy negativa de la situación nacional, que se relativiza claramente al proyectarse a la dimensión personal.

El relevamiento de Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) fue realizado entre el 24 y el 27 de julio, sobre 1182 casos mayores de 16 años. Se trata de la primera encuesta después de oficializadas las listas sobre las tendencias electorales en Provincia de Buenos Aires, mostrando una diferencia de 8 puntos a favor del Frente de Todos respecto de Juntos por el Cambio (considerando sus dos listas unificadas). El resto de los candidatos se encuentra a gran distancia y queda por definir un importante porcentaje de encuestados que eligieron la opción «ninguno», votantes que seguramente definirán sus preferencias más cerca de la elección. Respecto de la interna de Juntos, Diego Santilli prácticamente duplica la cantidad de votos de Facundo Manes.

También se comparte una evaluación realizada por los encuestados respecto de la situación general del país y su situación personal, evidenciando una importante visión negativa de la situación nacional de 62% contra apenas un 16% de opiniones positivas. Esta mirada contrasta con la evaluación de la situación personal, donde la evaluación positiva es mayor que la negativa.

En cuanto a la composición del voto, se desprenden de la encuesta datos significativos, especialmente en lo que hace a la preminencia de un sector de votos jóvenes autodenominados “libertarios”. También es importante mencionar la forma en que se trasladaron los votos de la elección de 2019 a la actualidad, observándose que los votantes del Frente de Todos casi en su totalidad han votado anteriormente a la misma fuerza, mientras que los votos de Avanza Libertad se nutren mayormente de electores «desencantados» de Juntos por el Cambio.

Ante la pregunta de “Si las elecciones fuese hoy, ¿a qué fuerza votaría?”, un 36% manifestó que a la lista del FdT encabezada por Victoria Tolosa Paz, un 19% a la lista de Juntos de Diego Santilli y un 9% a la de Facundo Manes, un 8% a la de Avanza Libertad que encabeza José Luis Espert, un 5% a la de Vamos con Vos de Florencio Randazzo, un 3% a otros y un 1% al FIT. El 13% optó por Ninguno y un 6% no sabe, no contesta.

Es llamativo el desglose por edades, ya que el 62% de los votantes de Avanza Libertad son jóvenes de 16 a 29 años, mientras que un 23 tiene entre 30 y 30, mientras que tanto en el FdT y en Juntos, la distribución por edades es mucho más homogenea. Respecto de la elección anterior, los votantes de Espert previamente votaron en un 43% a Juntos por el Cambio, en un 26% al FdT, en un 20% a Unite (del mismo Espert) y en un 5% a NOS, de Juan Gómez Centurión.

En el caso del votante del FdT, en un 96% en la elección de 2019 votó por la misma fuerza, con un 3% que viene del voto a Consenso Federal de Roberto Lavagna. El voto de Juntos es algo más diverso, ya que el 84% votó en 2019 a JxC, sumando ahora un 5% del FdT, un 4% de votos blancos o nulos y un 1% de Unite.

En la interna de Juntos, el 56% de los encuestados votaría por Santilli y apenas el 26% por Manes. Un 11% no prefiere a «Ninguno» y un 7% no sabe, no contesta.

Respecto de la situación general del país, el 48% de los consultados la consideró muy mala y el 14% mala (62% total), mientras que 14% votó por buena y apenas 2% por muy buena (16% total). Preguntados por las proyecciones a un año, el 48% anticipó que el país estará peor, un 27% que estará mejor y un 20% que igual.

Estas cifras cambian en cuanto a la evaluación de la situación personal, ya que sólo el 11% optó por muy mala, el 16% por mala (27% negativa), el 27% por Buena y el 7% por Muy buena (34% positiva), con un 38% que optó por Regular. En las proyecciones personales a un año, el 30% anticipó estar peor, el 30% peor y el 35% igual.