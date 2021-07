En el marco del lanzamiento de la campaña «Le seguimos poniendo el hombro a La Pampa», comerciantes y trabajadores acordaron fomentar la vacunación y exigir a partir de 2022 que los y las clientas tengan al menos una dosis para ingresar a los locales.

De la conferencia de prensa participaron el Centro de Empleados de Comercio, La Cámara de Comercio Industria y Producción y el propietario del Cine, Walter Geringer, en representación de los comerciantes del sector gastronómico y de entretenimiento que se sumaron a la propuesta realizada por el sindicato.

Roxana Geringer, del Centro de Empleados de Comercio, anunció una segunda parte de la campaña de difusión del plan de vacunación, y llamaron a las personas a inscribirse para recibir alguna dosis contra el coronavirus. Quienes lo hagan, recibirán beneficios en comercios gastronómicos y el cine.

«Se trata de la segunda etapa de la campaña ‘Le seguimos poniendo el hombro a La Pampa’ en la que convocamos a los sectores gastronómicos y de entretenimiento como el cine, para que nos acompañen a fomentar la inscripción para la vacunación de aquellas personas que todavía no lo hicieron”, agregó.

“La campaña contempla entregarle un voucher, entradas al cine, helados, distintos beneficios porque la idea es fomentar que la gente que no se vacunó, lo haga, como para poder continuar con la vida y la actividad comercial”, resaltó.

Por su parte, el subsecretario General del CEC, Rodrigo Genoni, agregó que “el sector privado no puede seguir esperando y trabajando bajo estas restricciones que implican perjuicios para los empresarios y los trabajadores”, dijo.

“Se busca la inscripción y se les otorgará un beneficio directamente, la segunda parte es para los que ya se vacunaron, con quienes se hará un sorteo”, añadió.

“La campaña tiene tres partes, la primera es fomentar la vacunación durante agosto y septiembre, la segunda va de septiembre a diciembre para quienes ya se habían vacunado y hay una tercera etapa, y es muy importante, que tiene que ver con la exigencia de estar vacunados para entrar a los locales”, anunció Genoni.

“No puede ser que una persona tenga la irresponsabilidad de no inscribirse y que eso provoque que los sectores gastronómicos o el cine estén cerrados y no puedan trabajar por esos pocos, por uno pocos”, añadió.

“El sector más golpeado es el de tienda, el de calzado, donde perdimos 300 puestos de trabajo. La gente no sale, no hay boliches, no va al cine, no va al restaurante, y no gasta en ese tipo de mercaderías”, sostuvo Genoni.

“Los comercios tienen el derecho de tener el 100 por ciento de su capacidad completa por personas que están vacunadas”, dijo.

“Lo más asombroso es que los sectores gastronómicos que más nos acompañan en esto, son los más golpeados. El sector privado le está poniendo el hombro todos los días cuando un trabajador no va 15 días porque está aislado y le paga el sueldo, cuando le cierran un año, unos meses, la actividad por la pandemia, siguen poniendo. Por eso es muy valorable que en esta situación, sigan poniendo para los beneficios que van a recibir quienes se anoten”, finalizó Rodrigo Genoni.

“La vacuna es lo que viene”

El propietario del cine Milenium, Walter Geringer, dijo que “queríamos agradecer mucho al CEC por habernos invitado. El tema de la vacunación abre telones, junta más sillas, junta más mesas y permite más butacas en cines y teatros. Pasamos un momento muy grave y esto de la vacunación es lo que viene para enfrentar la pandemia”, resaltó en conferencia de prensa.

“Por eso apoyamos esta campaña porque es la manera de seguir avanzando. Y apoyamos que se debe exigir el certificado de vacunación”, agregó.

El empresario contó que “más allá de todos los cuidados, nos pasa muchas veces en el cine, la sanitización, las burbujas, todo eso se hace muy bien, pero no sabemos qué sucede en la casa, afuera, a la noche, por eso etamos de acuerdo con exigir la vacunación. Es lo que sigue para enfrentar esta pandemia”, reiteró.

“Sabemos que con la vacunación vamos a poder salir adelante y salir del aforo para volver a ofrecerles lo que le ofrecíamos antes a la ciudad”, insistió.

Sobre la situación del sector, dijo que “el año pasado enfrentamos con créditos el pago de los salarios. Esta nueva apertura significa ingresos, poder trabajar, que es lo que habíamos pedido, que nos dejaran trabajar. A partir de hoy pasa al 50 % el aforo, pero por ahí no se va a notar mucho en la sala por la disposición de las butacas, no va a ser la mitad del cine lleno, pero aumenta un poco y todo sirve”, finalizó.

Fuente: El Diario