El diputado del Frejupa Ariel Rojas se refirió a lo «dificultoso que es realizar obras en las intersecciones de rutas nacionales y provinciales, por eso celebramos este tipo de convenios para satisfacer esta necesidad que nos reclama la sociedad. El presupuesto que ronda este proyecto ronda los 420 millones de pesos, que tiene a la mayoría de las obras un plazo de ejecución de 6 meses».

El legislador no hizo más que ratificar lo que son requerimientos de soluciones donde las rutas nacionales pasan por sitios neurálgicos de poblaciones. Son situaciones que carecen de soluciones precisamente porque la DNV tiene jurisdicción y no pueden las autoridades de una determinada localidad hacer nada para terminar con problemas en cruces o ingresos que suelen no tener iluminación, y tampoco dársenas de acceso.

Esta misma semana este diario ilustró con una foto en tapa lo que sucede en el ingreso a la Cuesta del Sur, 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, por la ruta 35, que es un peligro constante para los automovilistas. Uno de los tantos puntos que esperan soluciones y que deben ser contemplados cuando se proyectan los presupuestos.

Agencia de Ciencias y Tecnologías.

Por otra parte en el mismo plenario se habilitó la iniciativa por la que se crea la «Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta». La diputada María Laura Trapaglia (Propuesta Federal) solicitó que se realice la invitación para que concurran integrantes del Ministerio a fin de evacuar las preguntas pertinentes.

Parlamento Patagónico.

Reunida la comisión de Parlamento Patagónico de la Cámara de Diputados, se produjo dictamen para la iniciativa por la que se solicita al Ministerio de Transporte de la Nación que realice gestiones para incorporar a las provincias de Neuquén y La Pampa a las rutas aerocomerciales de la Empresa L.A.D.E..

El radical Francisco Torroba explicó «que Líneas Aéreas del Estado cumple una función de colectividad social, pero también tiene que tener una función de índole comercial y turística».

En la misma comisión hubo despacho favorable por unanimidad al proyecto del Frejupa por el que se crea la Biblioteca Digital de Autores Patagónicos, en el ámbito del «Ente Cultural Patagonia», integrado por las autoridades de Cultura de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Subsidio a la energía.

Finalmente se puso en tratamiento el proyecto por el que solicitan a las legisladoras y a los legisladores nacionales de las provincias patagónicas, que realicen las acciones pertinentes para implementar un subsidio a las tarifas de energía eléctrica no menor al 60 % del valor representado en la tarifa por los costos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por habitar en zona desfavorable.

Espartaco Marín dijo que se pretende «mantener un criterio diferencial para nuestra región». Por su parte, Francisco Torroba fijó la posición de su bloque. «Nosotros no renegamos del instrumento de los subsidios.

Sabemos que en Argentina hay 4 millones de hogares que no pueden pagar la electricidad, y deben estar subsidiados. Pero hay que buscar la manera de llegar solo a los hogares que no están en condiciones de pagar la electricidad», apuntó.

Matías Traba (MID) opinó que «es un proyecto para pensarlo», y que «tiene que ser una ayuda estudiada para que realmente las personas que lo necesiten reciban este tipo de subsidios».

Fuente: La Arena