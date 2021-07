El agitador César Bertone aparece en el grupo de familiares y amigos de Mateo Seia, el adolescente de 14 años que permaneció internado en grave estado producto del coronavirus, que convocaron a una manifestación para el 1 de agosto a las 17 horas “en todas las plazas de las localidades del norte”.

El reclamo -que también hacen militantes peronistas- tiene como uno de los más eufóricos convocantes a César Bertone, un “furioso anti-K”, que cuando se unió al grupo “Abran La Pampa” durante el aislamiento obligatorio por la pandemia, hacía publicaciones anticuarentena y contra el presidente Alberto Fernández, al que nombra como “Alberso”.

El grupo «Abran La Pampa» tuvo una integración variopinta y se mostró en las redes activo y relativamente exitoso, puesto que tras reunir miles de adhesiones en algún punto logró hacerse escuchar por el gobierno provincial. También se hizo sentir en los grandes medios nacionales, que sirvieron de usina para el planteo que cuesitonó severamente las limitaciones que La Pampa impuso desde el inicio de la pandemia.

La militancia opositora de Bertone no se limita al tema de la terapia intensiva infantil. También criticó el nuevo DNI no binario y se mofó de las personas que eligen vivir una sexualidad diversa: «¿a qué edad se jubila un no binarie X?”.

En los últimos días la emprendió también contra el concejal de UNIR, Marcelo Capellino, que logró que se aprobara un proyecto de resolución en el deliberante piquense para reclamar la terapia infantil: “resulta que el partido UNIR de G. Pico (J. C. Passo) con Marcelo Capellino a la cabeza como Concejal, se están adjudicando por Instagram, el proyecto y la creación de la UTI pediátrica en General Pico. Avísenles a los trasnochados que lo que se votó unánimemente es un Mero Proyecto de Resolución, y que el concejo deliberante NO TIENE la POTESTAD de inmiscuirse, ni el Ministerio de Salud, ni en el Poder Ejecutivo Provincial con su ley de Salud, SEAN SERIOS, DEJEN DE CARTONEAR CAMARA Y VENDER HUMO, son la oposición… manejen mejor sus responsabilidades”, señaló.

En otro posteo, donde comparte una noticia sobre el estado de salud de una niña de 12 años, escribió: “que alguien le haga llegar al pésimo gobernador de La Pampa las palabras de esta mamá… Dejen de gastar en boludeces y denle calidad de vida a los tres gatos locos que somos en La Pampa. #terapiainfantilenpicoya #nofuecorner #noeracovid”.

Tambień le dedicó una publicación a Patricia Sosa por haber cantado en el homenaje del presidente Ablerto Fernández a las 100 mil víctimas de coronavirus. Bertone afirmó: “FRAGILIDAD MORAL. Patricia Sosa activista por los derechos de los aborígenes, asociada con ONG’s y demás etcéteras. A los temblequeos y con un actin horrendo, le cantó a los gobernadores que le incautaron enésimos camiones con mercadería, ropa y demás donaciones para los pueblos originarios, y si NO SE LE MOVIÓ UN PELO”.

Fuente: El Diario