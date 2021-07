La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este martes que el lunes firmó un «acuerdo vinculante» con el laboratorio Pfizer para la provisión de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus,que llegarán al país este año una vez que se suscriba el convenio final vinculado con temas logísticos que definirán los tiempos de entrega y recepción.

En una rueda de prensa en Casa de Gobierno, la ministra anunció además que se firmó el pago de las primeras 200 mil dosis de la vacuna Cansino como parte del contrato de 5.4 millones para 2021, en el marco del trabajo que se viene haciendo para conseguir “la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y con todos los laboratorios productores”, para «seguir avanzando en la mayor campaña de vacunación de la historia del país».

Las vacunas llegarán a la Argentina luego de suscribirse el acuerdo final, en el que se definirán los “detalles logísticos”

“Fruto del esfuerzo de meses, de muchísima gente y de intensas negociaciones, el lunes firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer” para la provisión de “20 millones de dosis durante 2021”, anunció la funcionaria este martes.

Asimismo, explicó que las vacunas llegarán a la Argentina luego de suscribirse el acuerdo final, en el que se definirán los “detalles logísticos”, que requiere transportadores especiales ya que debe conservarse a 70 grados bajo cero, de los que se derivarán el tiempo de entrega que, estimó, será entre el convenio definitivo y el mes de diciembre venidero.

Resaltó que la vacuna de Pfizer “cuenta con la aprobación para ser aplicada en jóvenes de entre 12 y 17 años, y seguir trabajando en lo que representa servirá para acelerar la vacunación en 2021 y pensar la estrategia para 2022”.

En ese marco, Vizzotti anunció también que el lunes se firmó el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna Cansino como parte del contrato de 5.4 millones para 2021 “que se recibirán en los próximos días y sobre lo que vamos a seguir trabajando para confirmar el cronograma de entrega del total comprometido”.

La vacuna, una de las tres desarrolladas en China que se aplican actualmente en América Latina, fue producida por la empresa farmacéutica CanSino Biologics junto al Instituto de Biotecnología de Beijing, requiere de una sola dosis y puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados; es decir, que no requiere congelación, lo que facilita su logística.

Tras destacar que “se está trabajando intensamente para seguir avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia”, la ministra sostuvo que en ese contexto se «completarán todos los esquemas de vacunación” contra el coronavirus.

Vacunación a adolescentes

En tanto, precisó que en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se está desarrollando este martes en el Palacio San Martín se analizará la estrategia a seguir al respecto y se “evaluará la estrategia final» de inmunización de adolescentes con comorbilidades, para los que se destinarán las 3,5 millones de dosis de Moderna donadas por los Estados Unidos.

Vizzotti explicó que las dosis de Moderna “están reservadas para aproximadamente 900.000 adolescentes con comorbilidades, de entre 12 y 17 años que incluyen enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas”, entre otras.

“Hoy en el Cofesa se definirá la estrategia final de vacunación de adolescentes con comorbilidades, con la clasificación final, y la apertura de los registros para poder así empezar la vacunación”, precisó la titular de la cartera de Salud.

Vizzotti aclaró que «los esquemas de vacunación no se reinician, no se pierde el efecto de la primera dosis», e indicó que hasta este martes la Argentina recibió 41.833.840 dosis, de las cuales el 90% (37.165.114) se han distribuido a cada una de las jurisdicciones provistas por el gobierno nacional.

Detalló que el stock “en el nivel central o en el proceso de distribución” asciende a 5.616.166 dosis restantes, de las cuales “3,5 millones son las vacunas de Moderna, la mayor donación realizada por Estados Unidos a un país de Latinoamérica, y que se reservaron para los adolescentes con comorbilidades; 551.400 de Astrazeneca, y 1,2 millones de Sinopharm”.

Al día de hoy “se han aplicado 30.230.385 dosis” y “24.096.445 personas ya tienen la primera dosis y 6.133.940 las dos dosis, es decir, que completaron el esquema”, manifestó.

Por otro lado, la ministra destacó que “este lunes el Comité de Ética del Ministerio de Salud de la Nación aprobó el ensayo clínico de intercambiabilidad, al que se agregó la vacuna Moderna, para investigar con todas las vacunas disponibles en Argentina” y que en el Cofesa “se trabajará en el eje de completar todas las segundas dosis”, entre otros temas.

Rusia

Por último, Vizzotti aclaró que el Gobierno no tiene «ningún conflicto con la Federación Rusa» por el suministro de vacunas contra el coronavirus, país con el que “hemos tenido un contacto ininterrumpido desde octubre hasta ahora y destacó que ese país «prioriza a la Argentina, incluso con el segundo componente» de la Sputnik V, tras lo cual comentó que “inclusive, el laboratorio Gamaleya va a ser co-sponsor en los estudios de intercambialidad, ya nos enviaron todo el material”.

«Si se miran la cantidad de vacunas que la Federación Rusa le entregó a la Argentina de primer y de segundo componente, no quedan dudas de que Rusia prioriza a la Argentina incluso con el segundo componente, no es que lo tiene y no lo distribuye”, dijo la funcionaria.

Por último, aclaró que Argentina «reclama el cumplimiento de contratos con todos los laboratorios para tener la mayor cantidad de vacunas posible», lo que hace que el país se encuentre «entre los 20 que más vacunas ha recibido» en todo el mundo.

Segunda ola

La ministra precisó que «todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva» en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país.

Y aclaró que, no obstante, «no está resuelta la situación» pero destacó que «el esfuerzo, la campaña de vacunación y el trabajo conjunto Nación-provincias- municipios en medio del invierno está dando resultados».

«Todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva» CARLA VIZZOTTI

Según precisó la ministra, «llevamos 9 semanas consecutivas de disminución de los casos y 7 semanas consecutivas de disminución de muertes y, en forma sostenida, de internaciones en terapia intensiva».

«Los indicadores muestran que estamos por debajo ya del peor momento de la primera ola», dijo la titular de la cartera de Salud, quien destacó que estas cifras «muestran una disminución en la tensión del sistema de salud de todas las jurisdicciones, lo que impacta en la cantidad de muertes».

Dijo además que «estamos transitando la segunda semana sin aglomerados urbanos en estado de alarma, según el semáforo epidemiológico» establecido en todo el país.

«Los indicadores son muy positivos, los vemos con mucho optimismo. Son buenas noticias», remarcó Vizzotti, quien -no obstante- recalcó la necesidad de «seguir con todos los cuidados que son muy relevantes».