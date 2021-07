«El Atuel pampeano parece no tener grises y hay puesteros que, según la época del año, lo padecen seco y también cuando viene con agua»,describe la crónica del portal InfoHuella que releva el fenómeno.

A unos 30 kilómetros de Santa Isabel, entre Puente Los Vinchuqueros y La Puntilla, está ubicado el Puesto el Cañaveral, de María Elena Zúñiga de Zabala. En enero de este 2021, luego de meses cortado, el Atuel hizo que bajara el nivel de las napas y que los pozos donde se abastecía de agua a la hacienda quedaran secos. “A fines de 2020 y a principio de 2021 nos traían agua en camiones desde el municipio de Algarrobo del Águila porque no había agua para los animales. Ahora que corre el río, que subieron las napas, tenemos el agua en todo el campo porque acá el cauce está desdibujado”, manifestó Liliana Zabala .

El agua llega hasta la casa del puesto. “Acá no hay bañados. Lo que pasó es que luego de tantos cortes, acá no hay cauce. Por eso el agua inunda todo el campo y nos complica todo. Acá ahora no se puede tener los animales porque todo el campo está lleno de agua”, sostuvo Liliana.

Pedido de obras

Desde el Puesto El Cañaveral, la familia de Zúñiga – Zabala pide obras para encauzar el río. “El pedido siempre está. Pero acá cuando vinieron las máquinas fue para hacer los terraplenes porque el agua entraba a nuestra casa. Lo que pedimos es que trabajen sobre el cauce porque acá no hay bañados. Se forman ahora porque al estar tanto tiempo cortado se borró el cauce”, finalizó.

Fuente: El Diario