Estefania Holman, cantante lírica, confesó haber intimado con jugadores de Boca y de River a cambio de dinero. La artista contó en diálogo con Elo Podcast que mantuvo encuentros íntimos con deportistas colombianos de ambos equipos.

“Estuve con un jugador de River colombiano hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda», arrancó Estefania.

Luego, agregó: «Primero, empezamos a chichonear, a hablar y después dijo que me quería conocer, que me iba a mandar un chofer y dar mil dólares y dije ´ay, buenísimo´. Me metí en un baúl para entrar al country, fue genial y él se quedó feliz. Fui a la casa de él pero no estaba la novia, estaba en Colombia en ese momento”.

“Fueron varias veces que nos encontramos y siempre me daba mil dólares. No lo tenía que pedir, me lo daba él. Fue un regalo. Conmigo fue fino porque sabe que yo soy cantante, que tengo un público respetable, entonces fue mas suave, mas sutil”, destacó Holman.

Lejos de terminar ahí su relato, la cantante reveló que también estuvo con un futbolista «Xeneize». «Y después con otro, de Boca, colombiano también, que tuvo mucho quilombo hace poco, ese me re cag… a palos. Mirá que a mi me gustan que me peguen pero un día me dio vuelta la cara y le dije «pará” porque me quedó toda la cara negra. También me mandaba chofer, nos veíamos a escondidas, estaba casado”, contó.

“Ese me preguntó qué necesitaba y le dije también si querés, dame mil dólares» y ya está´. Nos vimos como seis, siete veces, a veces me daba menos, son medio ratas. Después, quería que vaya de onda, yo ya me había endulzado y no iba a ir de onda. Además, me hacía levantarme a cualquier hora. Me bañaba, me vestía, iba…”, recordó Estefanía.

Fuente: Minuto Uno