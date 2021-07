«No llegó a agredirme físicamente porque justo entró el abogado del gremio, porque si no creo que lo hacía… en un momento estuve rodeada por cinco hombres que no paraban de amedrentarme», describió Parada en cuanto a la situación que le tocó atravesar.

Todo sucedió este lunes poco antes del mediodía cuando la mujer se acercó a la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales a presentar la renuncia como secretaria de Actas. Parada es trabajadora municipal y se desempeña en la Secretaria de Desarrollo Social del municipio santarroseño.

Luego del grave incidente, Parada se dirigió a la Unidad Funcional de Género, de la Policía de La Pampa, donde fue contenida y asesorada. En el mismo lugar presentó una denuncia penal contra Rojas.

– ¿La agresión surgió de la nada o ya habías tenido otro tipo de situaciones de violencia?, le consultó este diario a Parada.

– No, no es que se enoja conmigo de la nada. Tiene que ver con una fuerte insistencia mía de los últimos meses para que se le pidiera la renuncia al secretario Adjunto, Osmar González, amigo personal de Rojas, que fue condenado a 10 años de prisión por abuso de menores. Lo viene tapando desde hace años. Fue condenado hace tres meses, y no solo es el segundo de Rojas…es su amigo personal. Se niegan a pedirle la renuncia ante un hecho que es aberrante. Y al ser la única mujer que había en el gremio el tema se me ponía cada vez más difícil. Encima él (por Rojas) tiene una manera de conducirse que es muy misógina. Aguanté todos estos años porque y tengo un carácter firme, pero la verdad es que ya no deba más.

– ¿Y por el solo hecho de que fuiste a presentar la renuncia te atacaron?

– Si, porque en realidad fui a eso… a presentar mi renuncia. Y me empezaron a decir que era una desagradecida y me amenazaban con que tenían documentación que me comprometía, cuando en realidad me tenían tan invisibilizada que siendo secretaria de Actas ni las actas firmaba.

– ¿Te sentiste intimidada, amenazada?

– Por supuesto, justo había una compañera presente por otra cosa… pero no paraba de recibir agresiones verbales y amenazas, a tal punto que cuando me quise retirar me encontré rodeada por todos ellos. Y en un momento la espiral de violencia llegó a tal punto que cuando quise salir Rojas se dio vuelta, se me vino encima en un intento de agredirme físicamente, y se detuvo porque justo llegó el abogado del gremio… si no seguramente recibía una agresión física. La verdad es que me asusté mucho, me sentí muy intimidada.

Prácticas misóginas

Desde la Asociación Trabajadores del Estado La Pampa, la Lista Celeste y Blanca de la Agrupación René Salamanca en la CC también salió a repudiar la «violencia ejercida» por Rojas.

«Las Mujeres que militamos en los Sindicatos, venimos dando pelea por el reconocimiento en los cargos de decisión política y que se eliminen cabalmente las prácticas misóginas, violentas y machistas», destacaron en un comunicado de prensa.

«Nos solidarizamos con Dora, sabemos de su solidaridad y compromiso, y lamentamos realmente que existan varones que no tengan la capacidad de entender que la violencia no es herramienta gremial, ni política para defender una postura. Esas prácticas machistas solo ponen al desnudo la incapacidad y el fracaso de la conducción», añadieron.

También resaltaron que «los dirigentes que niegan la deconstrucción de estas prácticas arcaicas y violentas, deberían replantearse sus puestos de representatividad, hacer un paso al costado y dar lugar a compañeros y compañeras que realmente estén a la altura de llevar adelante la responsabilidad de defender dentro y fuera del sindicato a las y los trabajadores».

«Ha llegado la hora de la Mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la Mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad», cerraron en alusión a una conocida frase de Eva Duarte.

Fuente: El Diario