Boca tiene que jugar esta noche ante Banfield, en el estadio Florencio Sola, por la segunda fecha del torneo de la Ligar Profesional de Fútbol. El partido está previsto que comience a las 20 en el sur del gran Buenos Aires.

Hasta ahora Boca hizo todo lo posible para suspender el partido y par tratar de convencer al Gobierno nacional de que todo lo que sucedió en Brasil no rompió la burbuja. Es más, su entrenador, MIguel Russo, hasta llegó a decir que la tecnología los hizo quedar como culpables cuando ellos fueron los agredidos.

Quizás para Russo la tecnología hizo que su ayudante de campo, Leandro Somoza, agarra una valla y se lo tirara a brasileños. O que Cascini, cual matón de estancia, estuviera a las piñas porque alguien supuestamente lo cargó, por ahí recordándole que era hincha de River.

Boca deberá decidir qué hace porque no es solo jugar con juveniles ante Banfield, lo mismo el martes que viene frente a San Lorenzo. Si no se presenta a los dos partidos la sanción podría ser doble.

El Artículo 109 del Reglamento de Transgresiones y Penas, establece que en caso de no presentarse lo podría castigar con «pérdida de partido, deducción de puntos y multa». Pero si es por partida doble la sanción sería mayor.

La Liga de Tinelli volvió a rechazar pedido de Boca y advierte que de no presentarse habrá sanciones

La polémica por la situación por la que atraviesa Boca no terminó con los anuncios del mediodía, cuando La Liga Profesional de Fútbol anunció que no se suspendía el partido ante Banfield y con la decisión del Gobierno nacional de no permitir que jueguen los que están aislados luego de romper la burbuja en Brasil, donde con dirigentes-empleados a la cabeza, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, el plantel xeineize protagonizó un escándalo de proporciones, más allá de que dentro de la cancha fueron perjudicados.

Boca intentó revertir la situación nuevamente por la tarde pero otra vez recibió una negativa. La movida, según pudo saber M1, la armó Juan Román Riquelme, desde su casa.

Boca mandó nota a la Liga pidiendo no exponer a los juveniles y minutos antes de la medianoche recibió la respuesta ante el nuevo pedido.

La respuesta de La Liga Profesional que comanda Marcelo Tinelli fue tajante e incluyó una advertencia.

La nota de La Liga a Boca:

Don Jorge Amor Ameal

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado dirigirnos a Uds. en respuesta a vuestra nota ingresada en el día de la fecha, en la cual solicita la revision de la resolucion de Mesa Directiva adoptada también en el día de la fecha y debidamente notificada.

Al respecto, la Mesa Directiva de la LPF rechaza la nueva nota presentada por el C.A. Boca Juniors a las 19:33 horas del día de la fecha, por resultar absolutamente improcedente y en honor a la brevedad nos remitimos a las razones y argumentos esgrimidos en la Resolución adoptada por la misma en el dia de hoy y que fuera notificada oportunamente al Club.

Por ultimo, hágase saber que la no presentación del C.A. Boca Juniors a disputar el encuentro previsto por la 2° fecha del Torneo de la LPF 2021 con su par del C.A. Banfield, lo hará pasible de las sanciones reglamentarias pertinentes.

La Dirigencia.

