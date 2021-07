El siguiente es el programa de competencia de los atletas argentinos en la segunda jornada de competencia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollará entre este sábado y domingo.

Sábado 24 de julio

19.00 Surf: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil / skeet

22.00 Tiro: Federico Gil / skeet

22.00 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

22.20 Remo: Milka Kraljev-Evelyn Silvestro / doble scull femenino / repechaje 1

23.00 Tenis: Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva (Kazajistán), single femenino

23.00 Tenis: Francisco Cerúndolo vs. Liam Broady (Gran Bretaña), single masculino.

23.05 Vóleibol: Argentina vs. Estados Unidos (femenino)

Domingo 25 de julio

00.05 Vela: RS:X – Francisco Saubidet / carrera 01

00.05 Vela: Laser radial – Lucía Falasca / carrera 01

00.05 Vela: RS:X – windsurf masculino / carrera 02

00.05 Vela: Laser radial / carrera 02

00.05 Vela: RS:X – windsurf masculino / carrera 03

00.15 Hockey: Argentina vs. Nueva Zelanda (Leonas)

00.45 (aprox) Tenis: Federico Coria vs. Mikhail Kukushkin (Kazajistán), single masculino.

02.35 Vela: Laser – Francisco Guaragna / carrera 01

02.45 (aprox): Tenis: Facundo Bagnis vs. Dominik Koepfer (Alemania), single masculino.

03.05 Vela: RS:X – femenino: Celia Tejerina / carrera 01

03.05 Vela: Laser / carrera 02

03.05 Vela: RS:X – femenino / carrera 02

03.05 Vela: RS:X – femenino / carrera 03

03.10 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación

04.30 Fútbol: Argentina vs. Egipto

05:00 (aprox) Tenis: Diego Schwartzman vs. Juan Pablo Varillas (Perú), single masculino.

07.00 Hockey: Argentina vs. Japón (Leones).

07.40 Natación: Julia Sebastián / Eliminatorias 100m pecho.

08.20 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación.