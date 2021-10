Lonegro fue una de la caras visibles de la manifestación en la plaza San Martín de Santa Rosa como parte de la estrategia de la red nacional “VacunaMe”, que aspira que el Gobierno Nacional compre la vacuna ya aprobada por el ANMAT para aplicarse a la población requerida.

El movimiento, contó, surgió “hace más de un mes porque a partir de algunos casos individuales que aparecieron en los medios los padres nos contactamos y unificamos. La jornada del sábado también tuvo lugar en General Pico, Victorica y otros lugares. No fueron multitudinarias porque no podemos, pero sí nos permitió comprobar que es un pedido nacional”.

Si bien puntualizó que el reclamo es “para todos los chicos de esa edad”, el también dirigente de la Fundación “Madre Teresa” ejemplificó la importancia del pedido a partir del caso de su hijo menor, ya que otros dos que también tiene Síndrome de Down –de 30 y 22 años- “fueron vacunados en La Pampa rapidísimo, así que como familia estamos muy satisfechos”.

La falta de vacunación de Tobías, en cambio, genera una preocupación porque “no lo podemos tener cerca de gente que pueda contagiarlo. Esto implica que todas las actividades que realiza fueron suspendidas, y todo lo que significa para chicos con discapacidad compartir espacios con convencionales, como los espacios de educación, ocio y deportes, lo que permite de inclusión verdadera, se pierde”.

“Llevamos más de un año en casa, sin esas actividades, y el deterioro en su calidad de vida ha sido espantoso. Por eso pedimos, porque en el país está la posibilidad concreta ya que la vacuna que produce Pfizer está aprobada por la ANMAT y por prescripción médica puede aplicarse, que las autoridades destraben todo lo que puedan para que entre al país, como sucedió ya en Uruguay, Chile y Paraguay”, amplió.

Registro

Aunque aclaró que “el Gobierno Provincial no puede, por más buena voluntad que tenga, traer la Pfizer”, Lonegro le solicitó que “se habilite el registro de las personas con discapacidad o menores en riesgo de 12 a 18 años para saber cuántas vacunas son necesarias y tener todo listo para que cuando aterrice el avión con la vacuna se pueda llamar a quienes lo necesitan, inocularlos y solucionar el problema”.

Consignó que “la provincia tiene muy buenos índices de vacunación y si además fuera pionera en preparar los registros sería una muy buena señal”.

“El reclamo es bastante sencillo, hay una vacuna aprobada en el país para aplicar: traiganla y solucionen el problema”, insistió y describió que llevaron a cabo distintas iniciativas para lograr su cometido: desde cartas documentos al Ministerio de Salud de Nación hasta notas a la Embajada de Estados Unidos y el laboratorio norteamericano, pasando por un recurso de amparo ante la Justicia Federal solicitando la “inmediata consecución de la vacuna para mi hijo porque no puede votar pero es sujeto de derecho y su derecho a la salud está siendo violentado”.

Aseveró que “no pretendo que lo vacunen a Tobías, sino que todos los chicos de 12 a 18 años puedan recibir la inmunización. Y no solo es discapacidad: en Pico, por ejemplo, hay un chico que espera un trasplante de corazón y no puede ni irse a Uruguay para vacunarse porque no puede estar a más de 500 kilómetros por si lo llaman”.

Fuente: La Reforma